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Posted 6 декабря, 13:21

Published 6 декабря, 13:21

Modified 6 декабря, 13:23

Updated 6 декабря, 13:23

Украшение деревьев к Новому году

Белгородское приграничье, несмотря на обстрелы, начали украшать к Новому году

6 декабря 2024, 13:21
Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино». Украшение деревьев к Новому году

Шебекино в Белгородской области украшают к Новому году

Сюжет
Новый год
Шебекинский округ, несмотря на отсутствие ели, начали украшать к Новому году. Жители заметили, что рабочие вешают большие шары на живые деревья. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «ШО Шебекино».

Ранее глава Шебекинского округа Владимир Жданов говорил, что этот Новый год жители муниципалитета проведут без главной ёлки. Причина заключается в неспокойной оперативной обстановке. Однако горожанам обещали подарить немного новогодней атмосферы.

Спустя время жители действительно заметили коммунальщиков, которые начали украшать Шебекино к предстоящему зимнему празднику. На живые деревья начали развесили большие шары.

Украсят ли деревья гирляндами, пока не известно. Также неясно, какие ещё украшения разместят на улицах округа и будут ли это делать вообще.

Украшение деревьев к Новому годуУкрашение деревьев к Новому году
Украшение деревьев к Новому году. Фото: Telegram-канале «ШО Шебекино»

В то же время в Белгороде вовсю идёт подготовка к Новому году.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новый год#Шебекино#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#Новогодние украшения
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