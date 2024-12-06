Белгородское приграничье, несмотря на обстрелы, начали украшать к Новому году

Posted 6 декабря, 13:21
Published 6 декабря, 13:21
Modified 6 декабря, 13:23
Updated 6 декабря, 13:23
Ранее глава Шебекинского округа Владимир Жданов говорил, что этот Новый год жители муниципалитета проведут без главной ёлки. Причина заключается в неспокойной оперативной обстановке. Однако горожанам обещали подарить немного новогодней атмосферы.
Спустя время жители действительно заметили коммунальщиков, которые начали украшать Шебекино к предстоящему зимнему празднику. На живые деревья начали развесили большие шары.
Украсят ли деревья гирляндами, пока не известно. Также неясно, какие ещё украшения разместят на улицах округа и будут ли это делать вообще.