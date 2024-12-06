Белгород теряет мозаику? В ремонтируемой гимназии её сохранят, но законсервируют

Напомним, что в 2021 году губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что запретил бы «трогать мозаику в любом виде». При этом в 2022 году с одного детсада в Белгороде убрали мозаику и заменили её 3D-панно, поскольку здание пришлось утеплять.