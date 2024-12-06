Белгород теряет мозаику? В ремонтируемой гимназии её сохранят, но законсервируют

Posted 6 декабря, 10:50
Published 6 декабря, 10:50
Modified 6 декабря, 10:50
Updated 6 декабря, 10:50
Гимназию № 5 в Белгороде, построенную в 1965 году, капитально ремонтируют. При этом власти планируют оставить входную группу, которая может стать изюминкой учреждения. Каждый палец раскрытой ладони будет символизировать направление подготовки: общественно-научное, филологическое, естественно-научное, математическое и прикладное.
Также в школе размещена мозаика, однако останется ли она на стенах школы, пока не известно. Мозаику законсервировали: она не соответствует новой дизайн-концепции, но в будущем существует возможность её возвращения в интерьер.
«Мозаика на первом этаже сохранена, но её художественный образ не вписывается в общую дизайн-концепцию облика школы. Консервация мозаики даёт возможность в будущем, если будет необходимость, сделать её снова частью интерьера», — отметили в городской администрации.
Напомним, что в 2021 году губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что запретил бы «трогать мозаику в любом виде». При этом в 2022 году с одного детсада в Белгороде убрали мозаику и заменили её 3D-панно, поскольку здание пришлось утеплять.
Насчёт мозаики в гимназии № 5 мэр Валентин Демидов сообщал, что поставил перед строителями задачу сохранить изображение.