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Posted 6 декабря, 10:50

Published 6 декабря, 10:50

Modified 6 декабря, 10:50

Updated 6 декабря, 10:50

Мозаика в гимназии № 5

Белгород теряет мозаику? В ремонтируемой гимназии её сохранят, но законсервируют

6 декабря 2024, 10:50
Фото: страница Валентина Демидова. Мозаика в гимназии № 5

Белгородцы могут не увидеть мозаику в гимназии № 5

Сюжет
Новости Белгорода
Как заявили в мэрии, мозаика не соответствует дизайн-проекту учреждения, однако в будущем её всё же могут вернуть на место. Подробности узнали журналисты Go31.

Гимназию № 5 в Белгороде, построенную в 1965 году, капитально ремонтируют. При этом власти планируют оставить входную группу, которая может стать изюминкой учреждения. Каждый палец раскрытой ладони будет символизировать направление подготовки: общественно-научное, филологическое, естественно-научное, математическое и прикладное.

Также в школе размещена мозаика, однако останется ли она на стенах школы, пока не известно. Мозаику законсервировали: она не соответствует новой дизайн-концепции, но в будущем существует возможность её возвращения в интерьер.

«Мозаика на первом этаже сохранена, но её художественный образ не вписывается в общую дизайн-концепцию облика школы. Консервация мозаики даёт возможность в будущем, если будет необходимость, сделать её снова частью интерьера», — отметили в городской администрации.

Напомним, что в 2021 году губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что запретил бы «трогать мозаику в любом виде». При этом в 2022 году с одного детсада в Белгороде убрали мозаику и заменили её 3D-панно, поскольку здание пришлось утеплять.

Насчёт мозаики в гимназии № 5 мэр Валентин Демидов сообщал, что поставил перед строителями задачу сохранить изображение.

Сохранят ли мозаику в готовящейся к капремонту гимназии в Белгороде?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Дизайн#Белгород#Гимназия#Мозаика#Валентин Демидов
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