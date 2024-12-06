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Posted 6 декабря, 19:23

Published 6 декабря, 19:23

Modified 6 декабря, 19:23

Updated 6 декабря, 19:23

Банк ВТБ и Минвостокразвития России подписали соглашение о сотрудничестве

Банк ВТБ и Минвостокразвития России подписали соглашение о сотрудничестве

6 декабря 2024, 19:23
Фото: ru.freepik.com.
Банк ВТБ и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики России подписали соглашение о партнерстве. Документ был подписан Валерием Лукьяненко, заместителем президента — председателя правления ВТБ, и Виталием Алтабаевым, заместителем главы Минвостокразвития России.

Цель соглашения — углубление взаимодействия между банком и министерством в области транспортной и портовой инфраструктуры Северного морского пути, финансирование проектов в приоритетных секторах, а также разработка новых механизмов для развития, господдержки и взаимодействия частного и государственного секторов.

«Проекты, которые реализуются в Дальневосточном и Арктическом регионах, имеют стратегическое значение для страны, и поэтому они требуют пристального внимания со стороны как власти, так и финансовых институтов. Мы активно участвуем в финансировании проектов на территории Арктической зоны и Дальнего Востока с 2012 года, занимая лидирующие позиции по объему вложений в инфраструктуру Северного морского пути. Важным аспектом является также поддержка социально значимых инициатив в северных районах», — заявил Валерий Лукьяненко.

Виталий Алтабаев отметил:

«На Дальнем Востоке и в Арктике с помощью государственных механизмов реализуется более 4 тысяч инвестиционных проектов, создаются новые транспортные коридоры, активно развивается Северный морской путь, ведется обновление городов и интенсивно растет объем жилищного строительства. Углубление нашего сотрудничества позволит запустить новые производственные предприятия, инфраструктурные объекты и воплотить в жизнь крупные проекты, которые будут способствовать ускоренному экономическому росту и улучшению качества жизни населения».
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