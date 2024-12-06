Банк ВТБ и Минвостокразвития России подписали соглашение о сотрудничестве

Posted 6 декабря, 19:23
Published 6 декабря, 19:23
Modified 6 декабря, 19:23
Updated 6 декабря, 19:23
Цель соглашения — углубление взаимодействия между банком и министерством в области транспортной и портовой инфраструктуры Северного морского пути, финансирование проектов в приоритетных секторах, а также разработка новых механизмов для развития, господдержки и взаимодействия частного и государственного секторов.
«Проекты, которые реализуются в Дальневосточном и Арктическом регионах, имеют стратегическое значение для страны, и поэтому они требуют пристального внимания со стороны как власти, так и финансовых институтов. Мы активно участвуем в финансировании проектов на территории Арктической зоны и Дальнего Востока с 2012 года, занимая лидирующие позиции по объему вложений в инфраструктуру Северного морского пути. Важным аспектом является также поддержка социально значимых инициатив в северных районах», — заявил Валерий Лукьяненко.
Виталий Алтабаев отметил:
«На Дальнем Востоке и в Арктике с помощью государственных механизмов реализуется более 4 тысяч инвестиционных проектов, создаются новые транспортные коридоры, активно развивается Северный морской путь, ведется обновление городов и интенсивно растет объем жилищного строительства. Углубление нашего сотрудничества позволит запустить новые производственные предприятия, инфраструктурные объекты и воплотить в жизнь крупные проекты, которые будут способствовать ускоренному экономическому росту и улучшению качества жизни населения».