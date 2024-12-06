Банк ВТБ и Минвостокразвития России подписали соглашение о сотрудничестве

Цель соглашения — углубление взаимодействия между банком и министерством в области транспортной и портовой инфраструктуры Северного морского пути, финансирование проектов в приоритетных секторах, а также разработка новых механизмов для развития, господдержки и взаимодействия частного и государственного секторов.