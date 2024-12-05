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Posted 5 декабря, 15:30

Published 5 декабря, 15:30

Modified 5 декабря, 15:30

Updated 5 декабря, 15:30

Главной темой дня стало увольнение Андрея Гоца из «Барса» и с поста главы Экоохотнадзора

За что чиновника уволили из «Барса» и что хочет сделать кандидат в мэры Белгорода?

5 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI. Главной темой дня стало увольнение Андрея Гоца из «Барса» и с поста главы Экоохотнадзора
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Новости Белгорода
Сегодня, 5 декабря, белгородцы обсуждали увольнение чиновника, новую компанию бывшего владельца «Агро-Белогорья» и планы кандидата в мэры Белгорода. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Отовсюду уволили?

Ранее в Сети появилась информация, что начальника управления Экоохотнадзора региона Андрея Гоца остановили сотрудники ДПС. Произошло это 3 декабря. От медосвидетельствования он якобы отказался.

Позже журналисты «Фонаря» сообщали, что проверку Гоц всё-таки проходил, но на следующий день. При этом, по информации источника, чиновник якобы признался, что принимал лекарства и пил пиво.

В региональном правительстве заявили, что проведут проверку случившегося и в случае необходимости примут кадровые решения.

5 декабря стало известно об увольнении чиновника из отряда «Барс-Белгород». Ещё спустя время Гоца лишили должности начальника Экоохотнадзора, которую он занимал с 2021 года.

Не только из «Барса»: Гоца уволили с должности главы белгородского Экоохотнадзора
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Зотов нашёл замену «Агро-Белогорью»

Совсем недавно Владимир Зотов лишился «Агро-Белогорья» — группа компаний соединилась с «Русагро». Однако не успело пройти и месяца, как предприниматель стал учредителем нового общества с ограниченной ответственностью. Речь идёт о компании «Лемниската», которую зарегистрировали 4 декабря в округе Покровское-Стрешнево в Москве.

Компания будет заниматься арендой и управлением недвижимостью, деятельностью гостиниц и ресторанов. Зарегистрирована организация вблизи стадиона футбольного клуба «Спартак-Москва».

Её гендиректором назначили Дмитрия Макарова, который не первый год работает с Зотовым: он являлся владельцем бывших компаний бизнесмена «Ресторан Ривьера», «Ривьера», МЦ «Ривьера», «Ресторан Ривьера-Сити», «Калейдоскоп вкуса».

Владимир Зотов открыл новую компанию в Москве рядом со стадионом «Спартака»
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Что говорит кандидат в мэры Белгорода?

Редакция Бел.Ру предложила пяти кандидатам в мэры Белгорода рассказать об их планах на посту. Однако ответить на вопросы согласились только четыре кандидата: Максим Алтухов, Сергей Веселов, Максим Малютин и Андрей Гусев. Действующий мэр, Валентин Демидов, разговаривать о планах до конкурса не стал.

Первым на вопросы ответил Андрей Гусев. По его мнению, основная проблема заключается в системе здравоохранения. Он предлагает создать условия для привлечения квалифицированных медицинских кадров, обновить оборудование и повысить доступность медицинских услуг.

Также он хочет больше внимания уделять экологии: заняться организацией системы переработки отходов, улучшить качество воздуха и воды, а также создать новые зелёные зоны. При этом он отмечает, что не стоит забывать и о развитии социальной инфраструктуры.

В первую очередь Гусев, вступив на пост мэра, планирует улучшить коммуникацию с жителями, создать открытую и прозрачную систему управления города, проводить встречи с жителями, а также регулярно отчитываться о проделанной работе.

Отметим, что первый этап конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода состоится уже завтра, 6 декабря.

Кандидат в мэры Белгорода Гусев: нужно серьёзно обновлять здравоохранение
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