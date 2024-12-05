За что чиновника уволили из «Барса» и что хочет сделать кандидат в мэры Белгорода?

Редакция Бел.Ру предложила пяти кандидатам в мэры Белгорода рассказать об их планах на посту. Однако ответить на вопросы согласились только четыре кандидата: Максим Алтухов, Сергей Веселов, Максим Малютин и Андрей Гусев. Действующий мэр, Валентин Демидов, разговаривать о планах до конкурса не стал.