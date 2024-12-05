За что чиновника уволили из «Барса» и что хочет сделать кандидат в мэры Белгорода?

Posted 5 декабря, 15:30
Published 5 декабря, 15:30
Modified 5 декабря, 15:30
Updated 5 декабря, 15:30
Ранее в Сети появилась информация, что начальника управления Экоохотнадзора региона Андрея Гоца остановили сотрудники ДПС. Произошло это 3 декабря. От медосвидетельствования он якобы отказался.
Позже журналисты «Фонаря» сообщали, что проверку Гоц всё-таки проходил, но на следующий день. При этом, по информации источника, чиновник якобы признался, что принимал лекарства и пил пиво.
В региональном правительстве заявили, что проведут проверку случившегося и в случае необходимости примут кадровые решения.
5 декабря стало известно об увольнении чиновника из отряда «Барс-Белгород». Ещё спустя время Гоца лишили должности начальника Экоохотнадзора, которую он занимал с 2021 года.
Совсем недавно Владимир Зотов лишился «Агро-Белогорья» — группа компаний соединилась с «Русагро». Однако не успело пройти и месяца, как предприниматель стал учредителем нового общества с ограниченной ответственностью. Речь идёт о компании «Лемниската», которую зарегистрировали 4 декабря в округе Покровское-Стрешнево в Москве.
Компания будет заниматься арендой и управлением недвижимостью, деятельностью гостиниц и ресторанов. Зарегистрирована организация вблизи стадиона футбольного клуба «Спартак-Москва».
Её гендиректором назначили Дмитрия Макарова, который не первый год работает с Зотовым: он являлся владельцем бывших компаний бизнесмена «Ресторан Ривьера», «Ривьера», МЦ «Ривьера», «Ресторан Ривьера-Сити», «Калейдоскоп вкуса».
Редакция Бел.Ру предложила пяти кандидатам в мэры Белгорода рассказать об их планах на посту. Однако ответить на вопросы согласились только четыре кандидата: Максим Алтухов, Сергей Веселов, Максим Малютин и Андрей Гусев. Действующий мэр, Валентин Демидов, разговаривать о планах до конкурса не стал.
Первым на вопросы ответил Андрей Гусев. По его мнению, основная проблема заключается в системе здравоохранения. Он предлагает создать условия для привлечения квалифицированных медицинских кадров, обновить оборудование и повысить доступность медицинских услуг.
Также он хочет больше внимания уделять экологии: заняться организацией системы переработки отходов, улучшить качество воздуха и воды, а также создать новые зелёные зоны. При этом он отмечает, что не стоит забывать и о развитии социальной инфраструктуры.
В первую очередь Гусев, вступив на пост мэра, планирует улучшить коммуникацию с жителями, создать открытую и прозрачную систему управления города, проводить встречи с жителями, а также регулярно отчитываться о проделанной работе.
Отметим, что первый этап конкурса на замещение должности главы администрации Белгорода состоится уже завтра, 6 декабря.