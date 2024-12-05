«Выгул собак запрещён»: где гулять с животными и как не получить штраф в 30 тысяч

Posted 5 декабря, 07:10
Published 5 декабря, 07:10
Modified 5 декабря, 07:12
Updated 5 декабря, 07:12
В апреле текущего года стало известно, что в Белгороде обустраивают новые площадки для выгула собак. Всего планировалось открыть семь площадок. Тем не менее, потребность в местах для выгула намного больше. Где любители собак могут выгуливать своих питомцев и грозит ли им какая-то ответственность за нарушение требований — ответы журналисты Бел.Ру получили в мэрии Белгорода.
Как нам сообщили городские власти, порядок размещения знаков «Выгул собак запрещён» на территории Белгорода отдельным нормативным актом не регулируется. Вместе с тем, порядок установки подобных знаков определяется исходя из способа размещения.
Подобные таблички по общим признакам соответствуют определению «средства наружной информации». Если подобная информация размещается на информационной конструкции, то она должна соответствовать требованиям правил благоустройства. То есть дизайн-проект отдельно стоящей конструкции нужно согласовать с управлением архитектуры администрации и градостроительства.
Если информация о запрете выгула собак изображена в виде объявления, листовки, наклейки, графического изображения, её можно размещать только на специально установленных местах: информационных стендах, которые могут устанавливаться в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирного или жилого дома. Информационные стенды устанавливают товарищества собственников жилья или управляющие компании.
Что касается стендов, которые находятся на земельном участке около многоквартирных домов, информацию о запрете выгула собак там может размещать управляющая компания на основании договора управления, или же другие лица после согласования с собственником стенда.
А вот на опорах линий электропередачи или освещения, деревьях, ограждениях, фасадах зданий, строений, сооружений объявления о запрете выгула собак размещать нельзя.
В общественных местах, парках, скверах, других территориях общего пользования, подобную информацию размещает уполномоченный орган администрации города или муниципальные учреждения.
В мэрии отметили, что требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, определены в федеральном законе. Так, выгуливать собак (за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению) нельзя вне мест, разрешённых решением органа местного самоуправления для выгула животных. Специально отведённым местом для выгула собак является площадка для выгула.
В региональном постановлении предусмотрены следующие требования к выгулу собак и других домашних животных:
За несоблюдение требований к содержанию животных предусмотрена административная ответственность. При этом к общим требованиям выгул домашних животных не отнесён.
Однако за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, если человеку или имуществу был нанесён вред (без признаков уголовного деяния), предусмотрен штраф для граждан в размере от 10 000 до 30 000 рублей.
Составлять протоколы об административных правонарушениях по указанной статье уполномочены правоохранители.