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Posted 5 декабря, 07:10

Published 5 декабря, 07:10

Modified 5 декабря, 07:12

Updated 5 декабря, 07:12

За нанесённый собакой при выгуле вред хозяину грозит штраф до 30 тысяч рублей

«Выгул собак запрещён»: где гулять с животными и как не получить штраф в 30 тысяч

5 декабря 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney.

За нанесённый собакой при выгуле вред хозяину грозит штраф до 30 тысяч рублей

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Новости Белгорода
Владельцы собак должны соблюдать требования к содержанию животных, а также права проживающих в МКД. Тем не менее, выгуливать питомцев где-то нужно. Кто устанавливает знаки «Выгул собак запрещён» и где собакам вход не запрещён — в материале Бел.Ру.

В апреле текущего года стало известно, что в Белгороде обустраивают новые площадки для выгула собак. Всего планировалось открыть семь площадок. Тем не менее, потребность в местах для выгула намного больше. Где любители собак могут выгуливать своих питомцев и грозит ли им какая-то ответственность за нарушение требований — ответы журналисты Бел.Ру получили в мэрии Белгорода.

«Выгул собак запрещён»

Как нам сообщили городские власти, порядок размещения знаков «Выгул собак запрещён» на территории Белгорода отдельным нормативным актом не регулируется. Вместе с тем, порядок установки подобных знаков определяется исходя из способа размещения.

Подобные таблички по общим признакам соответствуют определению «средства наружной информации». Если подобная информация размещается на информационной конструкции, то она должна соответствовать требованиям правил благоустройства. То есть дизайн-проект отдельно стоящей конструкции нужно согласовать с управлением архитектуры администрации и градостроительства.

Если информация о запрете выгула собак изображена в виде объявления, листовки, наклейки, графического изображения, её можно размещать только на специально установленных местах: информационных стендах, которые могут устанавливаться в подъездах и на внешних поверхностях многоквартирного или жилого дома. Информационные стенды устанавливают товарищества собственников жилья или управляющие компании.

Что касается стендов, которые находятся на земельном участке около многоквартирных домов, информацию о запрете выгула собак там может размещать управляющая компания на основании договора управления, или же другие лица после согласования с собственником стенда.

А вот на опорах линий электропередачи или освещения, деревьях, ограждениях, фасадах зданий, строений, сооружений объявления о запрете выгула собак размещать нельзя.

В общественных местах, парках, скверах, других территориях общего пользования, подобную информацию размещает уполномоченный орган администрации города или муниципальные учреждения.

Где можно гулять с собаками

В мэрии отметили, что требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, определены в федеральном законе. Так, выгуливать собак (за исключением собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению) нельзя вне мест, разрешённых решением органа местного самоуправления для выгула животных. Специально отведённым местом для выгула собак является площадка для выгула.

В региональном постановлении предусмотрены следующие требования к выгулу собак и других домашних животных:

  • места для выгула определяют органы местного самоуправления Белгородской области;
  • владелец домашнего животного или человек, который его выгуливает, обязаны не допускать загрязнения, повреждения, уничтожения животными элементов благоустройства, включая цветники и зелёные насаждения;
  • если есть запретный знак, нельзя допускать, чтобы домашние животные посещали магазины, общепит, медицинские и образовательные организации, организации культуры, а также другие места, за исключением случаев сопровождения собакой-проводником инвалида по зрению;
  • запрещён выгул собак и других животных на детских и спортивных площадках, на газонах, в местах отдыха населения, вне специально отведённых для этого мест;
  • запрещено допускать собак и других домашних животных в водоёмы в местах, отведённых для массового купания населения.

Что грозит владельцам

За несоблюдение требований к содержанию животных предусмотрена административная ответственность. При этом к общим требованиям выгул домашних животных не отнесён.

Однако за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, если человеку или имуществу был нанесён вред (без признаков уголовного деяния), предусмотрен штраф для граждан в размере от 10 000 до 30 000 рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях по указанной статье уполномочены правоохранители.

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#Кристина Семенчук#Животные#Административная ответственность#Управляющие компании#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Белгород#Выгул собак#Площадки для выгула
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