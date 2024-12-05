«Выгул собак запрещён»: где гулять с животными и как не получить штраф в 30 тысяч

В апреле текущего года стало известно, что в Белгороде обустраивают новые площадки для выгула собак. Всего планировалось открыть семь площадок. Тем не менее, потребность в местах для выгула намного больше. Где любители собак могут выгуливать своих питомцев и грозит ли им какая-то ответственность за нарушение требований — ответы журналисты Бел.Ру получили в мэрии Белгорода.