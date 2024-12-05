«В Северном всё стабильно!» Проблема с пробками на въезде в Белгород пока остаётся

Posted 5 декабря, 08:55
Published 5 декабря, 08:55
Modified 5 декабря, 08:55
Updated 5 декабря, 08:55
Автомобилисты недовольны ситуацией на дороге между Северным и Белгородом. Пока что ситуация в лучшую сторону не изменилась — машины как стояли в пробках, так и стоят.
«Если кто-то переживал, то в Северном всё стабильно! Снова стоим в пробке на въезде в Белгород. Для чего они убирали кольцо? Не понятно. Как ехали от начала Северного до Ротонды по 40 минут, так это и продолжается», — написал один из автолюбителей.
В начале мая 2024 года в районе промпарка «Фабрика» началась реконструкция дороги. Кольцевую развязку там решили заменить светофором.
Это, как ранее заявлял министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко, связано с интенсивностью машинопотока на данном участке дороги. Светофор помог бы поток разгрузить, чтобы автомобилистам не приходилось стоять в пробках на въезде в город. В заторах белгородцы даже встречали ракетную опасность.
Автомобилисты этому не обрадовались. Из-за ремонта пробка, по их словам, стояла «целый день». Водителям приходилось утром долго добираться до работы, а вечером — домой. Но откладывать реконструкцию было нельзя, так как ситуация на дороге усугублялась.
Бригады рабочих шли на опережение графика, но тем не менее жители всё равно просили закончить ремонт поскорее. О том, что уже успели сделать и что планируют, мы писали здесь.