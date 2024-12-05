bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 08:55

Published 5 декабря, 08:55

Modified 5 декабря, 08:55

Updated 5 декабря, 08:55

Пробка на выезде из Северного

«В Северном всё стабильно!» Проблема с пробками на въезде в Белгород пока остаётся

5 декабря 2024, 08:55
Фото: «Белгород №1. Люди». Пробка на выезде из Северного

Белгородцы вновь пожаловались на жуткие дорожные заторы в районе Северного

Сюжет
Новости Белгорода
Проводимая между областным центром и Северным реконструкция должна решить проблему с пробками, о которой уже долгое время говорят местные жители. Однако пока что ситуация не меняется. Фото очередной утренней пробки опубликовал Telegram-канале «Белгород №1. Люди».

Автомобилисты недовольны ситуацией на дороге между Северным и Белгородом. Пока что ситуация в лучшую сторону не изменилась — машины как стояли в пробках, так и стоят.

«Если кто-то переживал, то в Северном всё стабильно! Снова стоим в пробке на въезде в Белгород. Для чего они убирали кольцо? Не понятно. Как ехали от начала Северного до Ротонды по 40 минут, так это и продолжается», — написал один из автолюбителей.

В начале мая 2024 года в районе промпарка «Фабрика» началась реконструкция дороги. Кольцевую развязку там решили заменить светофором.

Это, как ранее заявлял министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко, связано с интенсивностью машинопотока на данном участке дороги. Светофор помог бы поток разгрузить, чтобы автомобилистам не приходилось стоять в пробках на въезде в город. В заторах белгородцы даже встречали ракетную опасность.

Автомобилисты этому не обрадовались. Из-за ремонта пробка, по их словам, стояла «целый день». Водителям приходилось утром долго добираться до работы, а вечером — домой. Но откладывать реконструкцию было нельзя, так как ситуация на дороге усугублялась.

Бригады рабочих шли на опережение графика, но тем не менее жители всё равно просили закончить ремонт поскорее. О том, что уже успели сделать и что планируют, мы писали здесь.

«Обстановка сложная»: Гладков прокомментировал пробки на северном въезде в Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
На въезде в Белгород будет другой порядок движения до конца сентябряБелгородских автомобилистов предупредили о важных изменениях на дорогах«Просим потерпеть»: белгородцам ответили на жалобы о пробках из-за ремонта кольца
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Северный#Пробки#Белгород#Ротонда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика