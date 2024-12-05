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Posted 5 декабря, 11:26

Published 5 декабря, 11:26

Modified 5 декабря, 11:26

Updated 5 декабря, 11:26

Ёлочные патрули начинают работу перед новогодними праздниками

В прошлом году белгородцы дважды попались на незаконной вырубке ёлки к Новому году

5 декабря 2024, 11:26
Фото: минприроды Белгородской области. Ёлочные патрули начинают работу перед новогодними праздниками

Лесные инспекторы в Белгородской области выходят на ёлочные рейды

Сюжет
Новый год
Специалисты ежедневно проводят ёлочные рейды, которые позволяют обнаружить факты незаконной вырубки деревьев. За такие действия белгородцам грозит штраф или даже уголовная ответственность, предупредили в минприроды региона.

Лесные инспекторы выходят на ёлочные рейды для предотвращения нарушений законодательства перед Новым годом. Специалисты минприроды проверяют не только посадки, но и транспорт, перевозящий древесину.

В прошлом году в Белгородской области провели 740 рейдов, в ходе которых удалось выявить два случая незаконной вырубки. Специалисты напомнили, что нарушителям грозит штраф или даже уголовная ответственность.

Живую ель лучше покупать на специализированных базарах, где деревья выращивали специально для продажи. Такие торговые площадки начнут работать с середины декабря.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новый год#Рейд#Новости Белгорода#Патруль#Белгород#Ёлки
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