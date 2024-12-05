В прошлом году белгородцы дважды попались на незаконной вырубке ёлки к Новому году

Posted 5 декабря, 11:26
Published 5 декабря, 11:26
Modified 5 декабря, 11:26
Updated 5 декабря, 11:26
Лесные инспекторы выходят на ёлочные рейды для предотвращения нарушений законодательства перед Новым годом. Специалисты минприроды проверяют не только посадки, но и транспорт, перевозящий древесину.
В прошлом году в Белгородской области провели 740 рейдов, в ходе которых удалось выявить два случая незаконной вырубки. Специалисты напомнили, что нарушителям грозит штраф или даже уголовная ответственность.
Живую ель лучше покупать на специализированных базарах, где деревья выращивали специально для продажи. Такие торговые площадки начнут работать с середины декабря.