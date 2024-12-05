В Москве 11 декабря состоится отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

В ходе мероприятия спикеры представят результаты 2024 года и прогнозы по ключевым аграрным рынкам: в области производства сельскохозяйственной продукции, молочного животноводства, свиноводства и птицеводства, а также в переработке мяса и молока. На конференции «Агрохолдинги России — 2024» участники и докладчики поделятся своими оценками ситуации с экспортом российской сельскохозяйственной продукции, прокомментируют изменения в потребительских предпочтениях, а также динамику спроса и продаж в розничной торговле за прошедший год, обсудят возможности для их развития и факторы, сдерживающие этот рост. Одной из основных тем станет инвестиционная привлекательность АПК на фоне высокой ключевой ставки.