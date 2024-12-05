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Posted 5 декабря, 19:33

Published 5 декабря, 19:33

Modified 5 декабря, 19:33

Updated 5 декабря, 19:33

В Москве 11 декабря состоится отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

В Москве 11 декабря состоится отраслевая конференция «Агрохолдинги России»

5 декабря 2024, 19:33
Фото: 1MI.
Конференция «Агрохолдинги России» состоится в Москве 11 декабря. В этом году данное мероприятие, организованное проектом «Агроинвестор», будет проходить в 24-й раз.

На мероприятие приглашены участники аграрной отрасли, инвесторы, сотрудники Минсельхоза России, руководители аграрных ведомств, а также эксперты, аналитики и консультанты в сфере агробизнеса. Об этом пишет inkazan.ru.

В рамках конференции ведущие специалисты и участники агропромышленного комплекса подведут итоги производственной и финансовой деятельности сельского хозяйства в 2024 году, обсудят прогнозы на 2025 год, проанализируют инвестиционный климат в агросекторе, динамику агроэкспорта за последний год, рентабельность производства и новые меры государственного регулирования сельскохозяйственных рынков, а также их влияние на бизнес. Спикеры и эксперты обсудят ключевые тенденции в области слияний и поглощений, доступность финансирования для агропроизводителей, развитие страхования в АПК, инвестиции в логистику и инфраструктуру, а также финансовые вложения в цифровизацию агросектора и обеспечение оборудованием в условиях санкций.

В ходе мероприятия спикеры представят результаты 2024 года и прогнозы по ключевым аграрным рынкам: в области производства сельскохозяйственной продукции, молочного животноводства, свиноводства и птицеводства, а также в переработке мяса и молока. На конференции «Агрохолдинги России — 2024» участники и докладчики поделятся своими оценками ситуации с экспортом российской сельскохозяйственной продукции, прокомментируют изменения в потребительских предпочтениях, а также динамику спроса и продаж в розничной торговле за прошедший год, обсудят возможности для их развития и факторы, сдерживающие этот рост. Одной из основных тем станет инвестиционная привлекательность АПК на фоне высокой ключевой ставки.

В течение дня участникам будет предложена насыщенная деловая программа, эксклюзивные прогнозы и экспертные мнения от специалистов отрасли, представителей агрорынка и ведущих агрохолдингов России, а также возможность неформального общения. Информационным партнером конференции выступает медиахолдинг 1MI.

#Общество
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