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Posted 5 декабря, 17:41

Published 5 декабря, 17:41

Modified 5 декабря, 17:41

Updated 5 декабря, 17:41

В 2025 году дивиденды российских компаний могут превысить 4,8 трлн рублей

В 2025 году дивиденды российских компаний могут превысить 4,8 трлн рублей

5 декабря 2024, 17:41
Фото: 1MI.
Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» в своей инвестиционной стратегии на 2025 год прогнозируют, что на горизонте 12 месяцев выплаты дивидендов российскими компаниями могут превысить 4,8 трлн рублей.

Аналитики пересмотрели свои ожидания по траектории ключевой ставки, предполагая, что она останется на уровне 23% в течение всего года. Также ожидается значительное ужесточение регулирования Центрального банка. На этом фоне компании, скорее всего, будут осторожнее в вопросах дивидендной политики, отмечается в стратегии, представленной на форуме «РОССИЯ ЗОВЁТ!».

«Мы оцениваем, что в 2025 году российские публичные компании выплатят дивидендами свыше 4,8 трлн рублей, из которых около 700 млрд рублей придется на акции, находящиеся в свободном обращении. Прогнозируемый коэффициент реинвестирования дивидендов останется низким — около 20%. Долгосрочное развитие будут поддерживать такие факторы, как неорганический рост и программы импортозамещения. В то же время ключевым вызовом для инвестиционного рынка станет сохранение высокого уровня корпоративного управления. Среди значимых рисков мы выделяем возможное снижение цен на нефть, жесткую денежно-кредитную политику и влияние геополитических факторов», — отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

Аналитики также предполагают, что отчетность компаний за вторую половину и четвертый квартал 2024 года покажет увеличение долговой нагрузки и рост стоимости финансирования. Эти факторы могут привести к снижению кредитных рейтингов и вызвать неожиданные сложности в ходе дивидендного сезона 2025 года. Однако большинство из этих рисков уже заложены в текущих рыночных ценах.

Несмотря на рост расходов на финансирование и увеличение налога на прибыль, прибыль на акцию компаний из Индекса Мосбиржи сохраняется на высоком уровне. Это объясняется, в частности, ожидаемым снижением налоговой нагрузки на «Газпром» с 2025 года, а также стабильностью цен на нефть.

«Мы ожидаем ослабления рубля на 5% в следующем году, что станет поддерживающим фактором для акций экспортно-ориентированных компаний. В текущей ситуации мы рекомендуем обращать внимание на компании с минимальной долговой нагрузкой, наличием чистой денежной позиции или привлекательными финансовыми показателями», — добавил Станислав Клещев.

Приоритетные сектора

Аналитики выделяют несколько секторов, которые будут наиболее интересны для инвесторов в 2025 году:

  • Нефтегаз: Газпром, Лукойл, Татнефть, привилегированные акции Сургутнефтегаза.
  • Металлургия и добыча: Алроса, Русал, Норникель.
  • Финансовый сектор: Т-Технологии, Банк Санкт-Петербург.
  • Потребительский сектор: X5, МД, Медикал групп, ТМТ.
  • IT-сектор: Яндекс, Аренадата, Группа Астра.
Аналитики считают, что наличные сбережения россиян достигли исторического минимума
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#Анна Селищева#Экономика#Газпром#Инвестиции#Россия#ВТБ#Дивиденды
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