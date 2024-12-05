В 2025 году дивиденды российских компаний могут превысить 4,8 трлн рублей

Posted 5 декабря, 17:41
Published 5 декабря, 17:41
Modified 5 декабря, 17:41
Updated 5 декабря, 17:41
Аналитики пересмотрели свои ожидания по траектории ключевой ставки, предполагая, что она останется на уровне 23% в течение всего года. Также ожидается значительное ужесточение регулирования Центрального банка. На этом фоне компании, скорее всего, будут осторожнее в вопросах дивидендной политики, отмечается в стратегии, представленной на форуме «РОССИЯ ЗОВЁТ!».
«Мы оцениваем, что в 2025 году российские публичные компании выплатят дивидендами свыше 4,8 трлн рублей, из которых около 700 млрд рублей придется на акции, находящиеся в свободном обращении. Прогнозируемый коэффициент реинвестирования дивидендов останется низким — около 20%. Долгосрочное развитие будут поддерживать такие факторы, как неорганический рост и программы импортозамещения. В то же время ключевым вызовом для инвестиционного рынка станет сохранение высокого уровня корпоративного управления. Среди значимых рисков мы выделяем возможное снижение цен на нефть, жесткую денежно-кредитную политику и влияние геополитических факторов», — отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.
Аналитики также предполагают, что отчетность компаний за вторую половину и четвертый квартал 2024 года покажет увеличение долговой нагрузки и рост стоимости финансирования. Эти факторы могут привести к снижению кредитных рейтингов и вызвать неожиданные сложности в ходе дивидендного сезона 2025 года. Однако большинство из этих рисков уже заложены в текущих рыночных ценах.
Несмотря на рост расходов на финансирование и увеличение налога на прибыль, прибыль на акцию компаний из Индекса Мосбиржи сохраняется на высоком уровне. Это объясняется, в частности, ожидаемым снижением налоговой нагрузки на «Газпром» с 2025 года, а также стабильностью цен на нефть.
«Мы ожидаем ослабления рубля на 5% в следующем году, что станет поддерживающим фактором для акций экспортно-ориентированных компаний. В текущей ситуации мы рекомендуем обращать внимание на компании с минимальной долговой нагрузкой, наличием чистой денежной позиции или привлекательными финансовыми показателями», — добавил Станислав Клещев.
Аналитики выделяют несколько секторов, которые будут наиболее интересны для инвесторов в 2025 году: