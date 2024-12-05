В 2025 году дивиденды российских компаний могут превысить 4,8 трлн рублей

«Мы оцениваем, что в 2025 году российские публичные компании выплатят дивидендами свыше 4,8 трлн рублей, из которых около 700 млрд рублей придется на акции, находящиеся в свободном обращении. Прогнозируемый коэффициент реинвестирования дивидендов останется низким — около 20%. Долгосрочное развитие будут поддерживать такие факторы, как неорганический рост и программы импортозамещения. В то же время ключевым вызовом для инвестиционного рынка станет сохранение высокого уровня корпоративного управления. Среди значимых рисков мы выделяем возможное снижение цен на нефть, жесткую денежно-кредитную политику и влияние геополитических факторов», — отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.