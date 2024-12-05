Сколько денег россияне потратят на новогодний ужин? Средний чек превышает 10 тысяч

Респонденты, собирающиеся встречать Новый год в одиночестве, закупят продукты и напитки в среднем на 7,5 тысячи рублей. Компании до четырёх человек потратят 10,2 тысячи рублей, до 10 человек — 17 тысяч и более 11 — 28,5 тысячи рублей. В регионах средний чек составляет 11,6 тысяч в то время как в столице РФ он достигает 14,6 тысячи рублей.