Сколько денег россияне потратят на новогодний ужин? Средний чек превышает 10 тысяч

Posted 5 декабря, 10:08
Published 5 декабря, 10:08
Modified 5 декабря, 13:06
Updated 5 декабря, 13:06
В среднем жители России тратят на новогодний ужин около 12 тысяч рублей, следует из результатов опроса.
Респонденты, собирающиеся встречать Новый год в одиночестве, закупят продукты и напитки в среднем на 7,5 тысячи рублей. Компании до четырёх человек потратят 10,2 тысячи рублей, до 10 человек — 17 тысяч и более 11 — 28,5 тысячи рублей. В регионах средний чек составляет 11,6 тысяч в то время как в столице РФ он достигает 14,6 тысячи рублей.
При этом накрывать на стол планируют всего 55% респондентов: большинство будут готовить блюда на двух-четырёх человек, 15% — на пятерых-десятерых и около 3% планируют готовить на компанию от 11 человек. Есть и те, кто проведёт этот Новый год в одиночестве (8%).
Без праздничного ужина обойдутся 27% россиян, а ещё 18% пока не определились с выбором. Праздновать отказываются в большинстве своём именно мужчины — 30%, а столы на большую компанию чаще накрывают жители моложе 35 лет.
Добавим, что в этом году значительно подорожали мандарины: их цены редакция Бел.Ру подробно разбирала здесь. Кроме этого, стоимость ингредиентов на салат оливье тоже возросла до 414 рублей. Красная икра же обойдётся белгородцам в 6-7 тысяч рублей за килограмм, если покупать продукт в гипермаркетах заранее.