«Сделаем обязательно»: Путин пообещал исполнить мечту девочки из Белгородской области

Posted 5 декабря, 18:45
Published 5 декабря, 18:45
Modified 5 декабря, 18:49
Updated 5 декабря, 18:49
В России проходит благотворительная акция «Ёлка желаний». Участвовать в ней могут дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, сироты, а также дети участников СВО, из новых и приграничных регионов.
5 декабря на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» три открытки с пожеланиями детей с ёлки снял президент Владимир Путин. Одна из карточек принадлежит девочке из Белгородской области. Ребёнок написала, что мечтает попробовать себя в роли пилота на авиатренажёре.
«Это несложно реализовать, сделаем обязательно», — ответил президент.
В пресс-службе Кремля уточнили, что пожелание оставила 10-летняя Маргарита Руцинская из Белгородской области.
Кроме того, Путин пообещал 12-летней Таисии из Подмосковья, что она попадёт на репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева, а 15-летней Арине из ДНР, что она посетит Санкт-Петербург.
Напомним, что акцию «Ёлка желаний» проводили и на региональном уровне. Один из юных участников акции даже просил в подарок сестру.