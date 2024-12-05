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Posted 5 декабря, 18:45

Published 5 декабря, 18:45

Modified 5 декабря, 18:49

Updated 5 декабря, 18:49

Путин исполнит желание 10-летней девочки из Белгородской области

«Сделаем обязательно»: Путин пообещал исполнить мечту девочки из Белгородской области

5 декабря 2024, 18:45
Фото: кадр из видео пресс-службы Кремля. Путин исполнит желание 10-летней девочки из Белгородской области

Открытка от белгородской девочки досталась Путину на «Ёлке желаний»

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Новости Белгорода
Всего президент пообещал исполнить желания троих детей: именно их открытки он снял с ёлки. Что пожелала 10-летняя Маргарита из Белгородской области?

В России проходит благотворительная акция «Ёлка желаний». Участвовать в ней могут дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, сироты, а также дети участников СВО, из новых и приграничных регионов.

5 декабря на площадке Центрального выставочного зала «Манеж» три открытки с пожеланиями детей с ёлки снял президент Владимир Путин. Одна из карточек принадлежит девочке из Белгородской области. Ребёнок написала, что мечтает попробовать себя в роли пилота на авиатренажёре.

«Это несложно реализовать, сделаем обязательно», — ответил президент.

В пресс-службе Кремля уточнили, что пожелание оставила 10-летняя Маргарита Руцинская из Белгородской области.

Кроме того, Путин пообещал 12-летней Таисии из Подмосковья, что она попадёт на репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева, а 15-летней Арине из ДНР, что она посетит Санкт-Петербург.

Напомним, что акцию «Ёлка желаний» проводили и на региональном уровне. Один из юных участников акции даже просил в подарок сестру.

Белгородцам объяснили, чьи просьбы попадают на «Ёлку желаний»
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Акция#Новости Белгорода#Президент#Белгород#Ребёнок#Ёлка желаний
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