Правительство подтвердило увольнение Гоца из отряда «Барс-Белгород»

Posted 5 декабря, 08:01
Published 5 декабря, 08:01
Modified 5 декабря, 08:01
Updated 5 декабря, 08:01
В правительстве подтвердили информацию о том, что Андрея Гоца исключили из отряда «Барс-Белгород». Контракт с Минобороны чиновник заключил две недели назад.
3 декабря автомобиль Андрея Гоца остановили сотрудники ДПС. Ранее сообщалось, что они попросили чиновника пройти медосвидетельствование, но тот якобы отказался.
Позже «Фонарь» сообщил, что анализы Гоц всё-таки сдал, они были чисты. Хотя источник издания уточнил, что Гоц якобы признался в том, что пил пиво и принимал лекарства вечером 2 декабря. Как он мог это делать, находясь на службе, — не объяснялось.
Власти пообещали провести проверку по данному инциденту и в случае подтверждения информации «принять соответствующие кадровые решения».
В четверг, 5 декабря, «Фонарь» написал, что Гоца уволили из добровольческого формирования «Барс-Белгород». Эту информацию подтвердили в правительстве.
«Командованием воинской части подписан приказ об исключении из бригады „Барс-Белгород“ добровольца рядового запаса Гоца Андрея Петровича и освобождении от занимаемой должности», — говорится в официальном сообщении.
Дополнительных комментариев о том, сохранил ли Гоц должность начальника регионального управления Экоохотнадзора, не поступало.