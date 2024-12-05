Правительство подтвердило увольнение Гоца из отряда «Барс-Белгород»

Позже «Фонарь» сообщил, что анализы Гоц всё-таки сдал, они были чисты. Хотя источник издания уточнил, что Гоц якобы признался в том, что пил пиво и принимал лекарства вечером 2 декабря. Как он мог это делать, находясь на службе, — не объяснялось.