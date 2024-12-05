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Posted 5 декабря, 08:01

Published 5 декабря, 08:01

Modified 5 декабря, 08:01

Updated 5 декабря, 08:01

Андрей Гоц

Правительство подтвердило увольнение Гоца из отряда «Барс-Белгород»

5 декабря 2024, 08:01
Фото: страница Андрея Гоца в ВК. Андрей Гоц
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Новости Белгорода
Руководителя регионального Экоохотнадзора действительно исключили из добровольческого отряда «Барс-Белгород». Он успел провести там две недели. Причиной увольнения стал развернувшийся вокруг Гоца скандал.

В правительстве подтвердили информацию о том, что Андрея Гоца исключили из отряда «Барс-Белгород». Контракт с Минобороны чиновник заключил две недели назад.

3 декабря автомобиль Андрея Гоца остановили сотрудники ДПС. Ранее сообщалось, что они попросили чиновника пройти медосвидетельствование, но тот якобы отказался.

Позже «Фонарь» сообщил, что анализы Гоц всё-таки сдал, они были чисты. Хотя источник издания уточнил, что Гоц якобы признался в том, что пил пиво и принимал лекарства вечером 2 декабря. Как он мог это делать, находясь на службе, — не объяснялось.

Власти пообещали провести проверку по данному инциденту и в случае подтверждения информации «принять соответствующие кадровые решения».

В четверг, 5 декабря, «Фонарь» написал, что Гоца уволили из добровольческого формирования «Барс-Белгород». Эту информацию подтвердили в правительстве.

«Командованием воинской части подписан приказ об исключении из бригады „Барс-Белгород“ добровольца рядового запаса Гоца Андрея Петровича и освобождении от занимаемой должности», — говорится в официальном сообщении.

Дополнительных комментариев о том, сохранил ли Гоц должность начальника регионального управления Экоохотнадзора, не поступало.

Оказавшегося в центре скандала чиновника уволили из отряда «Барс-Белгород»
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#ДПС#Увольнение#Новости Белгорода#Белгород#Экоохотнадзор#Андрей Гоц#Барс-Белгород
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