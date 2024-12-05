Оказавшегося в центре скандала чиновника уволили из отряда «Барс-Белгород»

«Фонарь» ранее узнал, что процедуру всё-таки провели 3 декабря в 09:54 в районной больнице — анализы были чистыми. Источник издания также добавил, что Гоц якобы сам признался, что вечером 2 декабря пил пиво и принимал лекарства.