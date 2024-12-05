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Posted 5 декабря, 06:54

Published 5 декабря, 06:54

Modified 5 декабря, 06:58

Updated 5 декабря, 06:58

Андрей Гоц уволен из отряда «Барс-Белгород»

Оказавшегося в центре скандала чиновника уволили из отряда «Барс-Белгород»

5 декабря 2024, 06:54
Фото: страница Андрея Гоца в соцсети. Андрей Гоц уволен из отряда «Барс-Белгород»

«Фонарь»: главу белгородского Экоохотнадзора уволили из «Барса» после скандала

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Новости Белгорода
Власти, как и обещали, проверили инцидент с руководителем белгородского управления Экоохотнадзора и «приняли соответствующие кадровые решения». «Фонарь» сообщает, что Андрея Гоца уволили из отряда «Барс-Белгород».

Записавшегося в добровольческий отряд «Барс-Белгород» руководителя Экоохотнадзора Андрея Гоца на днях якобы заметили за пьяным вождением. Сообщалось, что его остановили сотрудники ДПС и попросили пройти медосвидетельствование, но Гоц якобы отказался.

«Фонарь» ранее узнал, что процедуру всё-таки провели 3 декабря в 09:54 в районной больнице — анализы были чистыми. Источник издания также добавил, что Гоц якобы сам признался, что вечером 2 декабря пил пиво и принимал лекарства.

Региональное правительство заинтересовалось инцидентом и решило провести расследование. В случае выявления нарушений обещали «принять соответствующие кадровые решения».

5 декабря стало известно, что Гоца уволили из отряда «Барс-Белгород». Однако официального подтверждения этой информации пока не было.

Сохранил ли Гоц должность начальника регионального управления Экоохотнадзора, неизвестно.

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