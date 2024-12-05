Оказавшегося в центре скандала чиновника уволили из отряда «Барс-Белгород»

Posted 5 декабря, 06:54
Published 5 декабря, 06:54
Modified 5 декабря, 06:58
Updated 5 декабря, 06:58
Записавшегося в добровольческий отряд «Барс-Белгород» руководителя Экоохотнадзора Андрея Гоца на днях якобы заметили за пьяным вождением. Сообщалось, что его остановили сотрудники ДПС и попросили пройти медосвидетельствование, но Гоц якобы отказался.
«Фонарь» ранее узнал, что процедуру всё-таки провели 3 декабря в 09:54 в районной больнице — анализы были чистыми. Источник издания также добавил, что Гоц якобы сам признался, что вечером 2 декабря пил пиво и принимал лекарства.
Региональное правительство заинтересовалось инцидентом и решило провести расследование. В случае выявления нарушений обещали «принять соответствующие кадровые решения».
5 декабря стало известно, что Гоца уволили из отряда «Барс-Белгород». Однако официального подтверждения этой информации пока не было.
Сохранил ли Гоц должность начальника регионального управления Экоохотнадзора, неизвестно.