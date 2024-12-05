Нарушит покой? Белгородцы против дороги вблизи могилы неизвестного лётчика

Белгородцы просят не строить дорогу рядом с могилой неизвестного лётчика

Сюжет Строительство

В Белгороде хотят приступить к строительству дороги от микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова. Однако жители активно борются с таким решением. По их словам, они не хотят сквозную дорогу, которая нарушит покой неизвестного лётчика, захороненного в том месте.