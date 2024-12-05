Нарушит покой? Белгородцы против дороги вблизи могилы неизвестного лётчика

Posted 5 декабря, 10:22
Published 5 декабря, 10:22
Modified 5 декабря, 10:22
Updated 5 декабря, 10:22
В Белгороде вновь вернулись к планам строительства автомобильной дороги от микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова. Однако не всех горожан такое решение устроило.
Жители микрорайона опасаются, что новую дорогу проложат не только через лес, но и через могилу неизвестного лётчика.
«Человек, лежащий там, достоин того, чтобы мирно находиться в этих условиях, а не быть погребённым возле дороги, которую вы там собираетесь проложить согласно проекту. Стыдно, стыдно за такое отношение властей к нашим предкам. Памяти павших будьте достойны!» — такое обращение оставили представители группы от микрорайона Новый-2.
Министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко заявил, что новая дорога будет расположена вдалеке от могилы и не нарушит тишину этого места.
«Данное направление строительства дороги предусмотрено генеральным планом развития Белгорода. Выбрано оно, исходя из преобладающего направления движения транспорта в сторону центра города. Памятник неизвестному лётчику строительством дороги не затрагивается, так как находится на удалении и не попадает в полосу отвода дороги», — объяснил глава министерства.
Несмотря на это, жители всё равно выступают против строительства дороги.
Строительство дороги от микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова начали планировать ещё в 2020 году. Затем появилась информация, что на эти цели не хватит средств.
В 2022 году экс-мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что строительство должны начать в ближайшие два года. Он также добавил, что это будет «самый дорогой инфраструктурный проект в городе».
О планах по строительству дороги вспомнили в декабре 2024 года. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на работы выделят более 2,37 миллиарда рублей. Протяжённость дороги составит 1,6 километра.