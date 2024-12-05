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Posted 5 декабря, 10:22

Published 5 декабря, 10:22

Modified 5 декабря, 10:22

Updated 5 декабря, 10:22

В Белгороде собираются строить дорогу между Новым-2 и улицей Костюкова

Нарушит покой? Белгородцы против дороги вблизи могилы неизвестного лётчика

5 декабря 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney. В Белгороде собираются строить дорогу между Новым-2 и улицей Костюкова

Белгородцы просят не строить дорогу рядом с могилой неизвестного лётчика

Сюжет
Строительство
В Белгороде хотят приступить к строительству дороги от микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова. Однако жители активно борются с таким решением. По их словам, они не хотят сквозную дорогу, которая нарушит покой неизвестного лётчика, захороненного в том месте.

В Белгороде вновь вернулись к планам строительства автомобильной дороги от микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова. Однако не всех горожан такое решение устроило.

Жители микрорайона опасаются, что новую дорогу проложат не только через лес, но и через могилу неизвестного лётчика.

«Человек, лежащий там, достоин того, чтобы мирно находиться в этих условиях, а не быть погребённым возле дороги, которую вы там собираетесь проложить согласно проекту. Стыдно, стыдно за такое отношение властей к нашим предкам. Памяти павших будьте достойны!» — такое обращение оставили представители группы от микрорайона Новый-2.

Министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко заявил, что новая дорога будет расположена вдалеке от могилы и не нарушит тишину этого места.

«Данное направление строительства дороги предусмотрено генеральным планом развития Белгорода. Выбрано оно, исходя из преобладающего направления движения транспорта в сторону центра города. Памятник неизвестному лётчику строительством дороги не затрагивается, так как находится на удалении и не попадает в полосу отвода дороги», — объяснил глава министерства.

Несмотря на это, жители всё равно выступают против строительства дороги.

Строительство дороги от микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова начали планировать ещё в 2020 году. Затем появилась информация, что на эти цели не хватит средств.

В 2022 году экс-мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что строительство должны начать в ближайшие два года. Он также добавил, что это будет «самый дорогой инфраструктурный проект в городе».

О планах по строительству дороги вспомнили в декабре 2024 года. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на работы выделят более 2,37 миллиарда рублей. Протяжённость дороги составит 1,6 километра.

Проект дорогиПроект дороги
Проект дороги. Фото: Белгородоблпроект
В 2025 году одну дорогу в Белгороде закончат ремонтировать, а другую — начнут строить
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