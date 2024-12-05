На Лебединском ГОКе приступил к работе новый высокопроизводительный экскаватор

«Запуск этого экскаватора открывает новые возможности для карьера Лебединского ГОКа. Это очень мощная машина, способная перегружать до 15% годового объёма горной массы, – прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. – Мы продолжаем обновлять парк горной техники комбината. В конце года запустим в работу один 12-кубовый карьерный экскаватор и ещё два 15-кубовых – в первом квартале следующего. Ожидаем поставку 240-тонных большегрузных самосвалов. Металлоинвест сегодня делает всё для того, чтобы обеспечить высокие объемы производства железорудной продукции, которая необходима российским металлургам».