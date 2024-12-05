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Posted 5 декабря, 15:20

Published 5 декабря, 15:20

Modified 5 декабря, 15:22

Updated 5 декабря, 15:22

На Лебединском ГОКе приступил к работе новый высокопроизводительный экскаватор

На Лебединском ГОКе приступил к работе новый высокопроизводительный экскаватор

5 декабря 2024, 15:20
Фото: Лебединский ГОК.
В карьере Лебединского ГОКа Металлоинвеста приступил к работе новый высокопроизводительный экскаватор WK-35.

В арсенале лебединских горняков это будет уже второй WK-35. Его собрат трудится в карьере с 2020 года и безупречно зарекомендовал себя в эксплуатации.

«Запуск этого экскаватора открывает новые возможности для карьера Лебединского ГОКа. Это очень мощная машина, способная перегружать до 15% годового объёма горной массы, – прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. – Мы продолжаем обновлять парк горной техники комбината. В конце года запустим в работу один 12-кубовый карьерный экскаватор и ещё два 15-кубовых – в первом квартале следующего. Ожидаем поставку 240-тонных большегрузных самосвалов. Металлоинвест сегодня делает всё для того, чтобы обеспечить высокие объемы производства железорудной продукции, которая необходима российским металлургам».

WK-35 оснащён ковшом объёмом 25 м3, что позволяет машине эффективно работать в связке с автосамосвалами, грузоподъемностью 220 тонн и более. Так, например, погрузка 220-тонного БЕЛАЗа в среднем занимает чуть больше полутора минут. Для этого экскаватору достаточно загрузить во вместительный кузов всего четыре ковша.  

Несмотря на внушительные габариты и мощь, WK-35 – энергосберегающая машина. Он укомплектован современным электроприводом переменного тока, системами управления и контроля. Всё это значительно упрощает процесс эксплуатации и его безопасность, позволяет снизить энергозатраты.

WK-35 – образец современного экскаватора, который оснащён передовыми средствами управления, комфортными и безопасными условиями труда. Панорамный видеообзор позволяет машинисту контролировать происходящее вокруг. Кроме того, ЭКГ оборудован системой сигнального освещения опасной зоны при ведении горных работ в темное время суток.

Лебединский ГОК приобрел современный бутобой
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Энергосбережение#Белгород#Управление экскаватором#Современная техника#Большегрузные самосвалы#Производство железорудной продукции
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