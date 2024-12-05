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Posted 5 декабря, 14:50

Published 5 декабря, 14:50

Modified 5 декабря, 14:52

Updated 5 декабря, 14:52

Летний кинотеатр возвели в центральном парке Белгорода перед холодами

Летний кинотеатр возвели в центральном парке Белгорода перед холодами

5 декабря 2024, 14:50
Фото: Алёна Мальцева. bel.ru.
Сюжет
Эксклюзив
В центральном парке Белгорода уже можно погулять по летнему кинотеатру. Кино показывать и лекции проводить тут будут после первых подснежников точно. Как сейчас выглядит конструкция? Спойлер: снег вдыхает ощущение некой сказки.

В центральном парке Белгорода летний кинотеатр уже приобретает очертания готового объекта. В крупной круглой перголе разместились небольшая сцена и амфитеатр. В летний сезон тут планируют устраивать киновечера и открытые лекции.

Каркас конструкции сделали из железа, после обшили деревянными планками. Нормальной крыши тут нет, только не закрывающее даже сидения амфитеатра подобие навеса. Но, как и везде, спрятать оно может только от света и только при условии, если солнце в зените.

С другой стороны, из-за того, что большая часть перголы спокойно пропускает и свет, и воздух, кинотеатр совсем не кажется таким большим, хотя на самом деле там и для танцев место есть.

Больше всего бросаются в глаза отсутствие задника на сцене, но, может быть, с наступлением тепла полотно для проектора повесят, а также массивные железные серые двери с тёмными ручками, которые выступают над поверхностью, что, естественно, только хуже смотрится снаружи, где стены под изгибом.

Напомним, что в ходе реконструкции центрального парка тут уже появился новый-старый фонтан «Кувшинка», сухой фонтан, новые дорожки и тропинки, модульные туалеты, обновили беседку для игры в шахматы.

Фото: Алёна Мальцева. bel.ru
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#Алёна Мальцева#Кинотеатр#Эксклюзив#Амфитеатр#Белгород
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