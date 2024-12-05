Летний кинотеатр возвели в центральном парке Белгорода перед холодами

Posted 5 декабря, 14:50
Published 5 декабря, 14:50
Modified 5 декабря, 14:52
Updated 5 декабря, 14:52
В центральном парке Белгорода летний кинотеатр уже приобретает очертания готового объекта. В крупной круглой перголе разместились небольшая сцена и амфитеатр. В летний сезон тут планируют устраивать киновечера и открытые лекции.
Каркас конструкции сделали из железа, после обшили деревянными планками. Нормальной крыши тут нет, только не закрывающее даже сидения амфитеатра подобие навеса. Но, как и везде, спрятать оно может только от света и только при условии, если солнце в зените.
С другой стороны, из-за того, что большая часть перголы спокойно пропускает и свет, и воздух, кинотеатр совсем не кажется таким большим, хотя на самом деле там и для танцев место есть.
Больше всего бросаются в глаза отсутствие задника на сцене, но, может быть, с наступлением тепла полотно для проектора повесят, а также массивные железные серые двери с тёмными ручками, которые выступают над поверхностью, что, естественно, только хуже смотрится снаружи, где стены под изгибом.