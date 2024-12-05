Иск «Русала» может повлиять на финансовую устойчивость «Норникеля»

Основные претензии со стороны «Русала» касаются продажи непрофильных активов ГМК «Норникель», а также требования о выводе Владимира Потанина из руководства. В материалах также изложена позиция «Интерроса». В частности, ответчики утверждают, что реализация непрофильных активов, таких как авиакомпания NordStar, осуществлялась в соответствии со стратегией защиты компании от санкций. Кроме того, условия продажи активов были согласованы с представителями «Русала», которые на тот момент занимали места в совете директоров «Норникеля». По утверждению ответчиков, алюминиевый концерн сам инициировал предложение о выкупе почти половины акций NordStar, цена которых была впоследствии названа в суде заниженной.