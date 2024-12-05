Иск «Русала» может повлиять на финансовую устойчивость «Норникеля»

Posted 5 декабря, 17:52
Published 5 декабря, 17:52
Modified 5 декабря, 17:53
Updated 5 декабря, 17:53
Представленные документы указывают на то, что действия, которые «Русал» считает неправомерными, осуществлялись в рамках стратегии, принятой в 2017 году и согласованной всеми акционерами, в том числе и «Русалом». Ответчики подчеркивают, что именно алюминиевый концерн препятствовал реализации нескольких ключевых проектов «Норникеля», называя обвинения в адрес руководства безосновательными, пишет interfax.ru.
«Русал» ранее подавал иски в 2022 и 2023 годах, а затем в начале 2024 года подключил к делу Романа Абрамовича. Судебные разбирательства начались после окончания соглашения между акционерами «Норникеля», которое позволило «Русалу» получать 60% EBITDA «Норникеля». За время действия этого соглашения компания выплатила более $35 млрд дивидендов, из которых свыше $9 млрд получили акционеры «Русала».
Основные претензии со стороны «Русала» касаются продажи непрофильных активов ГМК «Норникель», а также требования о выводе Владимира Потанина из руководства. В материалах также изложена позиция «Интерроса». В частности, ответчики утверждают, что реализация непрофильных активов, таких как авиакомпания NordStar, осуществлялась в соответствии со стратегией защиты компании от санкций. Кроме того, условия продажи активов были согласованы с представителями «Русала», которые на тот момент занимали места в совете директоров «Норникеля». По утверждению ответчиков, алюминиевый концерн сам инициировал предложение о выкупе почти половины акций NordStar, цена которых была впоследствии названа в суде заниженной.
Прочие непрофильные активы, упомянутые «Русалом» (включая «Логистик-Центр» и ПСМК), были реализованы по цене, основанной на выводах независимого оценщика, при этом их покупатели не имеют существенной связи с Владимиром Потаниным.
В ответ на обвинения со стороны «Русала» компания «Интеррос» отметила, что «Русал» заблокировал важные стратегические проекты «Норникеля». К таким проектам относятся совместное предприятие с «Русской платиной» по разработке месторождений платиноидов и отмена спин-оффа Быстринского ГОКа, который планировался в интересах акционеров «Норникеля». Также агентство «Интерфакс», ссылаясь на источник, близкий к «Интерросу», сообщило, что «Русал» препятствовал реализации ключевого экологического проекта «Норникеля» под названием «Серная программа».