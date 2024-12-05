Имитация за копейки, на настоящую лучше не смотреть: сколько стоит красная икра

Posted 5 декабря, 11:55
Published 5 декабря, 11:55
Modified 5 декабря, 11:57
Updated 5 декабря, 11:57
В преддверии новогодних праздников белгородцы традиционно закупают красную икру. Журналисты Бел.Ру изучили предложения в торговых сетях Белгорода. Большинство магазинов предлагают купить деликатес со скидкой. При этом речь идёт об имитированном продукте. Что касается настоящей икры, её стоимость в разы дороже.
В «Магните», к примеру, имитированная красная икра с кремом (200 г) марки «Моя цена» стоит 62 рубля. Чёрная икра палтуса (100 г) обойдётся в 329 рублей, а имитированная чёрная икра «Балтийский берег» (220 г) — в 124 рубля.
В торговой сети покупателям также предлагают имитированную лопающуюся красную икру за 109 рублей (420 грамм). Икра имитированная лососёвая «Русское море» обойдётся в 79 рублей (230 грамм), а рыбная икра с лососем «Север гавань» — 99 рублей (160 грамм).
В «Ленте» в продаже есть икра имитированная лососёвая «Балтийский берег» (120 г) стоимостью 179 рублей, икра «Русское море» (230 г) — 109 рублей, а также красная икра «365 дней» (200 г) — 56 рублей.
Кроме этого, на полках представлена красная икра «Балтийский берег» весом в 480 г за 169 рублей, икра имитированная царская лососёвая (220 г) за 111 рублей и красная икра «365 дней» (450 г) — 104 рубля.
В «Пятёрочке» продают лососёвую икру весом в 90 г за 899 рублей, икру «Камчатское море» такого же веса и по такой же цене, а также икру лососёвую весом 95 г за 619 рублей.
Среди имитированной продукции — икра красная лососёвая Fish House (220 г) за 99 рублей, икра красная имитированная Fish House (200 г) — 62 рубля и икра «Балтийский берег» (480 г) — 159 рублей.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру сравнили стоимость икры в торговых сетях с помощью сервиса доставки продуктов «Купер». Подробности — по ссылке.