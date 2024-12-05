Гладков заявил об аварийном отключении в Белгородской области

Posted 5 декабря, 06:31
Published 5 декабря, 06:31
Modified 5 декабря, 08:46
Updated 5 декабря, 08:46
В Белгородской области ночью произошло аварийное отключение электроэнергии. Затронуло оно 13 сёл в Грайворонском округе и шесть — в Краснояружском районе.
По какой причине произошло отключение, губернатор Вячеслав Гладков не уточнил.
«Будем держать под контролем данную ситуацию. Понимаем, что в зимний период особенно проблематично оставлять надолго жилые помещения без электричества», — написал губернатор в соцсетях.
В 09:22 глава Краснояружского района Андрей Миськов уточнил, что последствия аварийного отключения уже устранены. О ситуации в Грайворонском округе дополнительно не сообщалось.
Дополнение: в 11:24 губернатор Белгородской области заявил, что электроснабжение восстановили во всех населённых пунктах.
Напомним, что в сентябре около 20 тысяч жителей Шебекино тоже остались без света.