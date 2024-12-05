Гладков заявил об аварийном отключении в Белгородской области

19 населённых пунктов в Белгородской области временно были без света

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В ночь со среды, 4 декабря, на четверг, 5 декабря, в Белгородской области произошло отключение электроэнергии. Без света остались 19 населённых пунктов: 13 в Грайворонском округе и шесть в Краснояружском районе, сообщил губернатор.