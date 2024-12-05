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Posted 5 декабря, 06:31

Published 5 декабря, 06:31

Modified 5 декабря, 08:46

Updated 5 декабря, 08:46

Без света временно были сёла в Грайворонском округе и Краснояружском районе

Гладков заявил об аварийном отключении в Белгородской области

5 декабря 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney. Без света временно были сёла в Грайворонском округе и Краснояружском районе

19 населённых пунктов в Белгородской области временно были без света

Сюжет
Авария
В ночь со среды, 4 декабря, на четверг, 5 декабря, в Белгородской области произошло отключение электроэнергии. Без света остались 19 населённых пунктов: 13 в Грайворонском округе и шесть в Краснояружском районе, сообщил губернатор.

В Белгородской области ночью произошло аварийное отключение электроэнергии. Затронуло оно 13 сёл в Грайворонском округе и шесть — в Краснояружском районе.

По какой причине произошло отключение, губернатор Вячеслав Гладков не уточнил.

«Будем держать под контролем данную ситуацию. Понимаем, что в зимний период особенно проблематично оставлять надолго жилые помещения без электричества», — написал губернатор в соцсетях.

В 09:22 глава Краснояружского района Андрей Миськов уточнил, что последствия аварийного отключения уже устранены. О ситуации в Грайворонском округе дополнительно не сообщалось.

Дополнение: в 11:24 губернатор Белгородской области заявил, что электроснабжение восстановили во всех населённых пунктах.

Напомним, что в сентябре около 20 тысяч жителей Шебекино тоже остались без света.

Шесть населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
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