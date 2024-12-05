Гладков: правительство РФ выделило 4 млрд рублей на поддержку белгородских аграриев

Posted 5 декабря, 13:56
Published 5 декабря, 13:56
Modified 5 декабря, 13:56
Updated 5 декабря, 13:56
В текущем году правительство РФ выделило Белгородской области 4 млрд рублей на поддержку аграриев. О дополнительных 100 млн рублей глава региона Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях.
«Вчера правительство Российской Федерации приняло решение выделить аграриям Белгородской области 100 миллионов рублей. Эти средства пойдут производителям молока и производителям овощей закрытого грунта. В целом в этом году правительство Российской Федерации выделило 4 миллиарда рублей государственной поддержки нашим агропромышленным предприятиям. Понимаем, что без господдержки мы, конечно, не прожили бы этот год. Поэтому благодарен за оперативные решения Михаилу Владимировичу Мишустину и всему правительству», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
Такая поддержка позволит снизить затраты аграриев на производство продукции, а также повысит её конкурентоспособность.
Добавим, что с 2025 по 2027 годы планируется поддержать белгородских аграриев ещё на 9,6 млрд рублей. При этом из них около 3,6 млрд рублей поступит региону в 2025 году.