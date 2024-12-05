«Белогорье» и «Кузбасс» по итогам очень нервной игры установили рекорд

Ещё один рекорд стал индивидуальным: капитан «Белогорья» Павел Тетюхин набрал 29 очков. Другой «лев» набрал 32 очка — им стал Мохамед Аль Хачдади. Ещё 16 очков принёс Георгий Заболотников, а Роман Порошин стал лучшим блокирующим — он смог выполнить пять блоков.