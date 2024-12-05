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Posted 5 декабря, 07:05

Published 5 декабря, 07:05

Modified 5 декабря, 07:05

Updated 5 декабря, 07:05

Кадр с матча

«Белогорье» и «Кузбасс» по итогам очень нервной игры установили рекорд

5 декабря 2024, 07:05
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“». Кадр с матча

«Белогорье» обыграло кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:2

Сюжет
Белогорье
Волейболисты сыграли один из самых долгих матчей, что привело к установлению рекорда чемпионата России. Подробнее о прошедшей игре рассказали на официальном сайте клуба.

Волейбольный клуб «Белогорье» встретился с «Кузбассом» в рамках 15-го тура PARI Суперлиги, откуда ушёл победителем. Счёт составил 3:2 (29:27, 19:25, 25:21, 21:25, 35:33) в пользу белгородцев.

Прошедшая игра запомнится рекордами: победителя определили лишь на 68-м розыгрыше. Как отметили в пресс-службе белгородской команды, такой результат может претендовать даже на мировой рекорд.

Ещё один рекорд стал индивидуальным: капитан «Белогорья» Павел Тетюхин набрал 29 очков. Другой «лев» набрал 32 очка — им стал Мохамед Аль Хачдади. Ещё 16 очков принёс Георгий Заболотников, а Роман Порошин стал лучшим блокирующим — он смог выполнить пять блоков.

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