«Белогорье» и «Кузбасс» по итогам очень нервной игры установили рекорд

Posted 5 декабря, 07:05
Published 5 декабря, 07:05
Modified 5 декабря, 07:05
Updated 5 декабря, 07:05
Волейбольный клуб «Белогорье» встретился с «Кузбассом» в рамках 15-го тура PARI Суперлиги, откуда ушёл победителем. Счёт составил 3:2 (29:27, 19:25, 25:21, 21:25, 35:33) в пользу белгородцев.
Прошедшая игра запомнится рекордами: победителя определили лишь на 68-м розыгрыше. Как отметили в пресс-службе белгородской команды, такой результат может претендовать даже на мировой рекорд.
Ещё один рекорд стал индивидуальным: капитан «Белогорья» Павел Тетюхин набрал 29 очков. Другой «лев» набрал 32 очка — им стал Мохамед Аль Хачдади. Ещё 16 очков принёс Георгий Заболотников, а Роман Порошин стал лучшим блокирующим — он смог выполнить пять блоков.