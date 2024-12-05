Белгородке пришлось заплатить за убийство беспозвоночных животных

Напомним, что это не первый подобный случай. Ещё в 2021 году с другой белгородки требовали 1,2 млн рублей, поскольку из-за поджога пострадали насекомые. Ещё один житель сжёг мусор во дворе дома, но из-за ветра огонь распространился на поле, из-за чего погибли черви, стрекозы и бабочки. Ему выписали штраф в размере 17 млн рублей: сумма вызвала немало вопросов.