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Posted 5 декабря, 14:48

Published 5 декабря, 14:48

Modified 5 декабря, 14:48

Updated 5 декабря, 14:48

Пожар привёл к уничтожению мест обитания беспозвоночных животных

Белгородке пришлось заплатить за убийство беспозвоночных животных

5 декабря 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney. Пожар привёл к уничтожению мест обитания беспозвоночных животных

С белгородки взыскали компенсацию за уничтожение животного мира

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородка сожгла сухие ветки, однако вместе с ними в огне погибли и беспозвоночные животные. За ущерб животному миру женщине поручили выплатить компенсацию, отметили в пресс-службе регионального УФССП.

Жительница Белгорода решила сжечь сухие ветки, но не соблюла при этом требования пожарной безопасности. Из-за этого огонь уничтожил места обитания беспозвоночных животных, причинив животному миру ущерб.

Суд постановил, что белгородка должна заплатить за правонарушение компенсацию вреда в размере 59 473,44 рубля. Однако жительница не спешила оплачивать имеющийся у неё долг, поэтому приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги женщины. Только после этого погасить долг.

Напомним, что это не первый подобный случай. Ещё в 2021 году с другой белгородки требовали 1,2 млн рублей, поскольку из-за поджога пострадали насекомые. Ещё один житель сжёг мусор во дворе дома, но из-за ветра огонь распространился на поле, из-за чего погибли черви, стрекозы и бабочки. Ему выписали штраф в размере 17 млн рублей: сумма вызвала немало вопросов.

Белгородку хотели оштрафовать на 1,2 млн за вред насекомым при сжигании мусора
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Компенсация#Вред#Белгород#Животный мир#Беспозвоночные
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