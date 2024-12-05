Белгородке пришлось заплатить за убийство беспозвоночных животных

Posted 5 декабря, 14:48
Published 5 декабря, 14:48
Modified 5 декабря, 14:48
Updated 5 декабря, 14:48
Жительница Белгорода решила сжечь сухие ветки, но не соблюла при этом требования пожарной безопасности. Из-за этого огонь уничтожил места обитания беспозвоночных животных, причинив животному миру ущерб.
Суд постановил, что белгородка должна заплатить за правонарушение компенсацию вреда в размере 59 473,44 рубля. Однако жительница не спешила оплачивать имеющийся у неё долг, поэтому приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги женщины. Только после этого погасить долг.
Напомним, что это не первый подобный случай. Ещё в 2021 году с другой белгородки требовали 1,2 млн рублей, поскольку из-за поджога пострадали насекомые. Ещё один житель сжёг мусор во дворе дома, но из-за ветра огонь распространился на поле, из-за чего погибли черви, стрекозы и бабочки. Ему выписали штраф в размере 17 млн рублей: сумма вызвала немало вопросов.