«Вынуждены поосторожничать»: состоятся ли новогодние ярмарки в этом году в Белгороде?

Posted 4 декабря, 06:51
Published 4 декабря, 06:51
Modified 4 декабря, 06:54
Updated 4 декабря, 06:54
В этом году в Белгороде вновь планируют провести новогодние ярмарки. Однако они не будут такими широкими, как раньше. Эти ограничения коснутся ярмарок на Соборной площади и в парках Белгорода.
«Будем стараться проводить. Наверное, не сможем провести такие широкие ярмарки, как это было три года назад, на площади, в парках. Тоже по понятным причинам, пока у нас всё не так спокойно. Мы все помним страшное 30 декабря прошлого года, весь первый квартал 2024 года, поэтому в этом году вынуждены поосторожничать», — объяснил ситуацию губернатор Вячеслав Гладков.
Добавим, что этот Новый год, несмотря на неспокойную оперативную обстановку, отметят забегом с хаски, а также проведут в областном центре «водно-экстремальное шоу». Подробности о втором мероприятии неизвестны, но на его организацию хотят выделить 2,8 млн рублей.