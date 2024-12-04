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Posted 4 декабря, 06:51

Published 4 декабря, 06:51

Modified 4 декабря, 06:54

Updated 4 декабря, 06:54

Ожидать ли белгородцам новогодних ярмарок?

«Вынуждены поосторожничать»: состоятся ли новогодние ярмарки в этом году в Белгороде?

4 декабря 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney. Ожидать ли белгородцам новогодних ярмарок?

Гладков ответил на вопрос о новогодних ярмарках в Белгороде

Сюжет
Новый год
Губернатор отметил, что новогодние ярмарки будут, однако не в том широком исполнении, к которому привыкли белгородцы. Причину такого решения он объяснил в ходе вечернего прямого эфира.

В этом году в Белгороде вновь планируют провести новогодние ярмарки. Однако они не будут такими широкими, как раньше. Эти ограничения коснутся ярмарок на Соборной площади и в парках Белгорода.

«Будем стараться проводить. Наверное, не сможем провести такие широкие ярмарки, как это было три года назад, на площади, в парках. Тоже по понятным причинам, пока у нас всё не так спокойно. Мы все помним страшное 30 декабря прошлого года, весь первый квартал 2024 года, поэтому в этом году вынуждены поосторожничать», — объяснил ситуацию губернатор Вячеслав Гладков.

Добавим, что этот Новый год, несмотря на неспокойную оперативную обстановку, отметят забегом с хаски, а также проведут в областном центре «водно-экстремальное шоу». Подробности о втором мероприятии неизвестны, но на его организацию хотят выделить 2,8 млн рублей.

Новый год в Белгороде вновь отпразднуют забегом с хаски
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новый год#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Ярмарки
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