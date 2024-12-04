Влияние огурцов на организм: польза для здоровья и противопоказания

Огурцы содержат большое количество витамина К — 13,7% от суточной нормы потребления на 100 г продукта. Он необходим для нормальной свертываемости крови и укрепления костной ткани. В этих овощах также множество витаминов группы B (B1, B2, B9), которые поддерживают здоровье нервной системы, ускоряют обмен веществ и помогают сохранять бодрость. Витамин C, присутствующий в этом овоще, способствует укреплению иммунитета.