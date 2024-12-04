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Posted 4 декабря, 10:27

Published 4 декабря, 10:27

Modified 4 декабря, 10:27

Updated 4 декабря, 10:27

Жители Подмосковья незаконно получили выплаты для курян

Трое москвичей незаконно получили компенсации жителей приграничья

4 декабря 2024, 10:27
Фото: 1MI. Жители Подмосковья незаконно получили выплаты для курян

Жители Московской области украли 70 тысяч с единовременных выплат для курян

Сюжет
Мошенничество
Мошенники, проворачивающие махинации для получения выплат, работают не только в Белгородской области. Аналогичная проблема обнаружилась у соседей-курян, вот только действовали злоумышленники из Подмосковья. Подробности рассказали «Курские известия».

На получение единовременных выплат, каждая из которых равна 10 тысячам рублей, подали заявления мать и две её дочери.

С 2013 года все они были прописаны в Хомутовском районе Курской области, но фактически там не проживали. В первые месяцы 2023 года суд их регистрацию аннулировал, о чём женщин уведомили. Это не было проблемой, потому что они на тот момент постоянно проживали в Московской области, где тоже имели регистрацию.

Но женщины решили нажиться и подали заявки на получение денежной помощи через портал «Госуслуги». Одна из дочерей оформила выплаты на всех своих четырёх детей. Общая сумма незаконно полученных средств таким образом достигла 70 тысяч рублей.

Когда обман вскрылся, против злоумышленниц возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновницы возместили ущерб.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Мошенничество#Выплаты#Компенсации#Подмосковье#Приграничье
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