Трое москвичей незаконно получили компенсации жителей приграничья

С 2013 года все они были прописаны в Хомутовском районе Курской области, но фактически там не проживали. В первые месяцы 2023 года суд их регистрацию аннулировал, о чём женщин уведомили. Это не было проблемой, потому что они на тот момент постоянно проживали в Московской области, где тоже имели регистрацию.