bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 13:05

Published 4 декабря, 13:05

Modified 4 декабря, 13:07

Updated 4 декабря, 13:07

Сотрудники Стойленского ГОКа стали лучшими электромонтерами дивизиона «Сырье»

Сотрудники Стойленского ГОКа стали лучшими электромонтерами дивизиона «Сырье»

4 декабря 2024, 13:05
Фото: Стойленский ГОК.
Сюжет
Конкурс
Представители Стойленского ГОКа одержали победу в итоговом конкурсе профессионального мастерства среди лучших электромонтеров, электрослесарей предприятий дивизиона «Сырье» Группы НЛМК.

В финале, который прошел на базе основного учебного учреждения СГОКа — Старооскольского индустриально-технологического техникума (СИТТ), за звание лучших боролись восемь призеров аналогичных конкурсов СГОКа, Стагдока и Доломита.

Финалистам предстояло смонтировать и запустить электродвигатель согласно схеме управления. В практическом задании жюри оценивало качество и скорость выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, а также эстетическую составляющую.

По итогам суперфинала лучшим электромонтером, электрослесарем дивизиона «Сырье» признан электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования СГОКа Дмитрий Чинакал. Второе место также занял стойленец — Артем Симонов из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования. Бронзовую награду в суперфинале получил Артем Попов, электрослесарь дежурный по ремонту оборудования Доломита. «Лучшим молодым рабочим» признан 27-летний электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Алексей Селеверстов.

Фото: Стойленский ГОК

Подведение итогов и награждение победителей прошло в актовом зале СИТТ: их отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».

В апреле на Стойленском ГОКе также прошел суперфинал конкурса профессионального мастерства среди электрогазосварщиков предприятий дивизиона «Сырье». Проведение подобных конкурсов не только стимулирует профессиональный рост сотрудников, но и способствует обмену опытом между предприятиями, что в итоге положительно сказывается на развитии всей компании.

Стойленский ГОК поздравил сотрудниц с Днём матери
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудница Стойленского ГОКа — в числе победителей программы «Семейные высоты»На Стойленском ГОКе модернизируют оборудование обогатительной фабрикиНа Стойленском ГОКе наградили победителей конкурса на лучшую организацию рабочих мест
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дипломы#Стойленский ГОК#Конкурс#Ремонт оборудования#Рабочие#Профессиональное мастерство#Награждение#Белгород#Техническое обслуживание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (915) 019-93-58

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика