Сотрудники Стойленского ГОКа стали лучшими электромонтерами дивизиона «Сырье»

По итогам суперфинала лучшим электромонтером, электрослесарем дивизиона «Сырье» признан электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования СГОКа Дмитрий Чинакал. Второе место также занял стойленец — Артем Симонов из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования. Бронзовую награду в суперфинале получил Артем Попов, электрослесарь дежурный по ремонту оборудования Доломита. «Лучшим молодым рабочим» признан 27-летний электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Алексей Селеверстов.