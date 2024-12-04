Сотрудники Стойленского ГОКа стали лучшими электромонтерами дивизиона «Сырье»

Posted 4 декабря, 13:05
Published 4 декабря, 13:05
Modified 4 декабря, 13:07
Updated 4 декабря, 13:07
В финале, который прошел на базе основного учебного учреждения СГОКа — Старооскольского индустриально-технологического техникума (СИТТ), за звание лучших боролись восемь призеров аналогичных конкурсов СГОКа, Стагдока и Доломита.
Финалистам предстояло смонтировать и запустить электродвигатель согласно схеме управления. В практическом задании жюри оценивало качество и скорость выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, а также эстетическую составляющую.
По итогам суперфинала лучшим электромонтером, электрослесарем дивизиона «Сырье» признан электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования СГОКа Дмитрий Чинакал. Второе место также занял стойленец — Артем Симонов из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования. Бронзовую награду в суперфинале получил Артем Попов, электрослесарь дежурный по ремонту оборудования Доломита. «Лучшим молодым рабочим» признан 27-летний электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Алексей Селеверстов.
Подведение итогов и награждение победителей прошло в актовом зале СИТТ: их отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».
В апреле на Стойленском ГОКе также прошел суперфинал конкурса профессионального мастерства среди электрогазосварщиков предприятий дивизиона «Сырье». Проведение подобных конкурсов не только стимулирует профессиональный рост сотрудников, но и способствует обмену опытом между предприятиями, что в итоге положительно сказывается на развитии всей компании.