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Posted 4 декабря, 06:30

Published 4 декабря, 06:30

Modified 4 декабря, 06:32

Updated 4 декабря, 06:32

В белгородском правительстве рассказали, как перечисляют 3 млн за участие в СВО

Сколько ждать 3 миллиона: как выплачиваются деньги ушедшим на СВО

4 декабря 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney.

В белгородском правительстве рассказали, как перечисляют 3 млн за участие в СВО

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Эксклюзив
Военнослужащие из Белгородской области жалуются на отсутствие выплат за подписание контрактов. На какие выплаты могут рассчитывать военные и в какой срок? Журналисты Бел.Ру узнали о порядке перечисления средств.

Недавно военнослужащие из Белгородской области пожаловались на продолжительное отсутствие выплат за подписание контрактов на службу. На одно из таких обращений ответил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина подписал контракт и не получал выплаты минимум 4 месяца. Мужчина ушёл на СВО спустя пару недель после рождения ребёнка.

Супруга мужчины обращалась в различные инстанции, но выплаты добиться не удалось. Из военкомата её отправляли в МФЦ и «везде тянули время». К слову, сейчас она воспитывает двух малолетних детей — кроме сына, ещё и двухлетнюю дочь.

Власти изучили случай семьи и ответили жене военного, что заявление на получение выплат она написала только 8 октября, а средства перечисляются в течение двух месяцев, а значит, сроки не были нарушены.

«То есть обязательства наши до 8 декабря. Сроков пока никаких не нарушено. Мы сделали запрос в министерство обороны, получили, что муж вашей дочери служит в зоне СВО. Поэтому ближайшее время, в течение 10 дней, выплата будет переведена. Пока не вижу никаких нарушений, всё в рамках текущей работы», — пояснил Гладков.

Редакция Бел.Ру связалась с правительством Белгородской области, чтобы уточнить порядки и сроки выплат.

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31 июля 2024 года президент Российской Федерации подписал Указ № 644 «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ». Этот указ направлен на материальную поддержку военнослужащих, которые проходят службу по контракту.

Так, гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, МО РФ производит единовременную денежную выплату в размере 400 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением губернатора Белгородской области от 3 октября 2022 года № 171 «О предоставлении региональной единовременной денежной выплаты» была учреждена специальная программа для граждан, проживающих на территории Белгородской области. Она направлена на поддержку военных в зоне СВО, они могут получить единовременно денежную выплату в размере 400 тыс. рублей. Средства перечисляются только после заявления получателя и проверки.

Также на выплату могут претендовать лица, заключившие контракт как добровольцы и в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок не менее одного года.

Кроме того, в регионе есть возможность получить дополнительную стимулирующую денежную выплату. Эта выплата составит 2 млн 200 тыс. рублей. Получить её могут заключившие контракт с 7 октября по 31 декабря 2024 года.

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Напомним, что ранее споры с выплатами разгорелись у белгородцев из-за нового отряда «Барс-Белгород». Изначально сообщали, что бойцы отряда будут получать минимум 80 тыс. рублей, но сумма может быть и больше при выполнении своеобразного KPI. За выполнение задач зарплата бойцам может увеличиться на 45 тыс. рублей. Однако, несмотря на то, что в «Барс-Белгород» желающие тоже подписывают контракт с Министерством обороны РФ, 3 млн рублей они не получали.

Чтобы получить 45 тыс. рублей, которые входят в состав 80 тыс. рублей, выплачиваемых региональным правительством, боец должен отслужить полный месяц в отряде без замечаний от командира.

Во время одного из эфиров Гладкова губернатор ответил на вопрос о том, получают ли выплаты и госнаграды чиновники, уходящие на пару месяцев в отряд «Барс-Белгород».

Вячеслав Гладков сообщил, что выплату в размере 3 млн рублей получают только добровольцы, отправляющиеся в зону СВО. А «Барс» выполняет свои обязанности исключительно на территории Белгородской области.

Сами чиновники, по словам главы регионального правительства, полученные за службу средства перевели в фонд борьбы с детским раком. Гладков назвал это «правильным гражданским поступком» и рассказал, что гордится такими решениями.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Эксклюзив#Контракт#Выплаты#Военнослужащие#СВО#Отряд Барс-Белгород
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