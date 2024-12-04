Сколько ждать 3 миллиона: как выплачиваются деньги ушедшим на СВО

Posted 4 декабря, 06:30
Published 4 декабря, 06:30
Modified 4 декабря, 06:32
Updated 4 декабря, 06:32
Недавно военнослужащие из Белгородской области пожаловались на продолжительное отсутствие выплат за подписание контрактов на службу. На одно из таких обращений ответил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина подписал контракт и не получал выплаты минимум 4 месяца. Мужчина ушёл на СВО спустя пару недель после рождения ребёнка.
Супруга мужчины обращалась в различные инстанции, но выплаты добиться не удалось. Из военкомата её отправляли в МФЦ и «везде тянули время». К слову, сейчас она воспитывает двух малолетних детей — кроме сына, ещё и двухлетнюю дочь.
Власти изучили случай семьи и ответили жене военного, что заявление на получение выплат она написала только 8 октября, а средства перечисляются в течение двух месяцев, а значит, сроки не были нарушены.
«То есть обязательства наши до 8 декабря. Сроков пока никаких не нарушено. Мы сделали запрос в министерство обороны, получили, что муж вашей дочери служит в зоне СВО. Поэтому ближайшее время, в течение 10 дней, выплата будет переведена. Пока не вижу никаких нарушений, всё в рамках текущей работы», — пояснил Гладков.
Редакция Бел.Ру связалась с правительством Белгородской области, чтобы уточнить порядки и сроки выплат.
31 июля 2024 года президент Российской Федерации подписал Указ № 644 «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС РФ». Этот указ направлен на материальную поддержку военнослужащих, которые проходят службу по контракту.
Так, гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, МО РФ производит единовременную денежную выплату в размере 400 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением губернатора Белгородской области от 3 октября 2022 года № 171 «О предоставлении региональной единовременной денежной выплаты» была учреждена специальная программа для граждан, проживающих на территории Белгородской области. Она направлена на поддержку военных в зоне СВО, они могут получить единовременно денежную выплату в размере 400 тыс. рублей. Средства перечисляются только после заявления получателя и проверки.
Также на выплату могут претендовать лица, заключившие контракт как добровольцы и в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок не менее одного года.
Кроме того, в регионе есть возможность получить дополнительную стимулирующую денежную выплату. Эта выплата составит 2 млн 200 тыс. рублей. Получить её могут заключившие контракт с 7 октября по 31 декабря 2024 года.
Напомним, что ранее споры с выплатами разгорелись у белгородцев из-за нового отряда «Барс-Белгород». Изначально сообщали, что бойцы отряда будут получать минимум 80 тыс. рублей, но сумма может быть и больше при выполнении своеобразного KPI. За выполнение задач зарплата бойцам может увеличиться на 45 тыс. рублей. Однако, несмотря на то, что в «Барс-Белгород» желающие тоже подписывают контракт с Министерством обороны РФ, 3 млн рублей они не получали.
Чтобы получить 45 тыс. рублей, которые входят в состав 80 тыс. рублей, выплачиваемых региональным правительством, боец должен отслужить полный месяц в отряде без замечаний от командира.
Во время одного из эфиров Гладкова губернатор ответил на вопрос о том, получают ли выплаты и госнаграды чиновники, уходящие на пару месяцев в отряд «Барс-Белгород».
Вячеслав Гладков сообщил, что выплату в размере 3 млн рублей получают только добровольцы, отправляющиеся в зону СВО. А «Барс» выполняет свои обязанности исключительно на территории Белгородской области.
Сами чиновники, по словам главы регионального правительства, полученные за службу средства перевели в фонд борьбы с детским раком. Гладков назвал это «правильным гражданским поступком» и рассказал, что гордится такими решениями.