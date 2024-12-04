Сколько ждать 3 миллиона: как выплачиваются деньги ушедшим на СВО

Напомним, что ранее споры с выплатами разгорелись у белгородцев из-за нового отряда «Барс-Белгород». Изначально сообщали, что бойцы отряда будут получать минимум 80 тыс. рублей, но сумма может быть и больше при выполнении своеобразного KPI. За выполнение задач зарплата бойцам может увеличиться на 45 тыс. рублей. Однако, несмотря на то, что в «Барс-Белгород» желающие тоже подписывают контракт с Министерством обороны РФ, 3 млн рублей они не получали.