Плата за ошибку: почему валидаторы неправильно показывают остановку в Белгороде

В ЕТК ответили, почему в автобусах Белгорода «зависают» валидаторы

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Иногда на пригородных маршрутах с белгородцев могут взимать больше денег за проезд при безналичной оплате. Это происходит из-за ошибки в работе валидаторов. Почему она возникает и как не заплатить лишнего, рассказали в Единой транспортной компании.