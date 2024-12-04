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Posted 4 декабря, 09:52

Published 4 декабря, 09:52

Modified 4 декабря, 09:54

Updated 4 декабря, 09:54

Валидаторы в автобусах Белгорода иногда показывают неправильную остановку

Плата за ошибку: почему валидаторы неправильно показывают остановку в Белгороде

4 декабря 2024, 09:52
Фото: bel.ru. Валидаторы в автобусах Белгорода иногда показывают неправильную остановку

В ЕТК ответили, почему в автобусах Белгорода «зависают» валидаторы

Сюжет
Автобус
Иногда на пригородных маршрутах с белгородцев могут взимать больше денег за проезд при безналичной оплате. Это происходит из-за ошибки в работе валидаторов. Почему она возникает и как не заплатить лишнего, рассказали в Единой транспортной компании.

Некорректно плата взимается, потому что валидатор неправильно определяет текущее местоположение автобуса. А значит и остановок, на которых вошёл и собирается выйти пассажир.

Помехи в работе устройства возникают из-за РЭБ. Валидаторы обращаются за информацией к данным спутниковой связи. Но из-за систем радиоэлектронной борьбы связь со спутниками теряется, а навигационная система сбоит. По той же причине нестабильно работают мобильная связь и интернет в Белгородской области.

В таком случае валидаторы «зависают». Перезагружать их приходится водителю вручную.

Чтобы плата за проезд на пригородных маршрутах взималась корректно, пассажиры могут расплатиться на терминале у водителя.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Оплата проезда#Валидатор#РЭБ
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