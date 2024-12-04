Плата за ошибку: почему валидаторы неправильно показывают остановку в Белгороде

Posted 4 декабря, 09:52
Published 4 декабря, 09:52
Modified 4 декабря, 09:54
Updated 4 декабря, 09:54
Некорректно плата взимается, потому что валидатор неправильно определяет текущее местоположение автобуса. А значит и остановок, на которых вошёл и собирается выйти пассажир.
Помехи в работе устройства возникают из-за РЭБ. Валидаторы обращаются за информацией к данным спутниковой связи. Но из-за систем радиоэлектронной борьбы связь со спутниками теряется, а навигационная система сбоит. По той же причине нестабильно работают мобильная связь и интернет в Белгородской области.
В таком случае валидаторы «зависают». Перезагружать их приходится водителю вручную.
Чтобы плата за проезд на пригородных маршрутах взималась корректно, пассажиры могут расплатиться на терминале у водителя.