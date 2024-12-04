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Posted 4 декабря, 10:57

Published 4 декабря, 10:57

Modified 4 декабря, 10:57

Updated 4 декабря, 10:57

НРА подтвердило высокий кредитный рейтинг банка «НОВИКОМ»

НРА подтвердило высокий кредитный рейтинг банка «НОВИКОМ»

4 декабря 2024, 10:57
Фото: НОВИКОМ.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг дочернего банка госкорпорации «Ростех», банка НОВИКОМ, на уровне AA|ru| с прогнозом «стабильный». Также был повышен базовый рейтинг банка, который отражает его собственную кредитоспособность. Теперь он находится на уровне A|ru|.

Укрепление рейтинга связано с сильными рыночными позициями, большой клиентской базой и высокой рентабельностью. В отчете НРА отмечается эффективная интеграция в бизнес-процессы основного акционера и устойчивая прибыльность банка. Об этом пишет портал newtracker.ru.

По размеру активов, которые на 1 октября текущего года составляли 840 миллиардов рублей, НОВИКОМ входит в двадцатку крупнейших отечественных банков. Он также реализует стратегические инициативы и меры господдержки, что укрепляет его позиции в приоритетных отраслях экономики. Основой клиентской базы финансового учреждения являются ведущие российские высокотехнологичные производства. Помимо этого, банк активно сотрудничает с органами власти и институтами развития.

Повышению базового рейтинга способствовали качество и диверсификация кредитного портфеля, прозрачность управления, эффективная организация управления рисками, высокая рентабельность и операционная эффективность.

В период с января по сентябрь 2024 года НОВИКОМ получил чистую прибыль в размере 22,3 миллиарда рублей. Высоким остается и качество активов: 76% ссудной задолженности составляют корпоративные кредиты, а резервы покрывают возможные риски.

Также банк продолжает развитие собственной инфраструктуры, в которую входят головной офис в столице, 5 филиалов и 24 дополнительных офиса, а также представительство в Республике Куба. Это обеспечивает широкую доступность услуг.

Елена Георгиева, председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России, отметила, что в основе развития банка «НОВИКОМ» лежит тесное взаимодействие с акционером и его всесторонняя поддержка. Она подчеркнула, что рада тому, что специалисты НРА достойно оценили усилия банка и повысили базовый рейтинг. По её словам, данный показатель отражает качество управления бизнес-процессами и балансом. Георгиева добавила, что повышение рейтинга свидетельствует о росте стоимости вложений акционера в капитал банка.

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