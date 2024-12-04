НРА подтвердило высокий кредитный рейтинг банка «НОВИКОМ»

Елена Георгиева, председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России, отметила, что в основе развития банка «НОВИКОМ» лежит тесное взаимодействие с акционером и его всесторонняя поддержка. Она подчеркнула, что рада тому, что специалисты НРА достойно оценили усилия банка и повысили базовый рейтинг. По её словам, данный показатель отражает качество управления бизнес-процессами и балансом. Георгиева добавила, что повышение рейтинга свидетельствует о росте стоимости вложений акционера в капитал банка.