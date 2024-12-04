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Posted 4 декабря, 07:35

Published 4 декабря, 07:35

Modified 4 декабря, 07:37

Updated 4 декабря, 07:37

течь в квартире в Белгороде

Квартиры белгородцев массово потекли: что сделали управляющие компании?

4 декабря 2024, 07:35
Фото: bel.ru. течь в квартире в Белгороде

Управляющие компании сообщили, когда устранят проблемы с протечками в квартирах

Сюжет
Непогода
Только началась зима, дальше погода будет только хуже, однако некоторые белгородцы уже прочувствовали силу ветра и осадков. За последнюю неделю осени жители десятка МКД пожаловались на протечки крыш, балконов и межпанельных швов. Редакция Бел.Ру узнала у УК, готовы ли они ещё к осадкам.

В конце ноября из-за сильного ветра и осадков сразу несколько жителей многоквартирных домов пожаловались на протечки крыши. В редакцию Бел.Ру также пришло несколько подобных обращений. Мы решили связаться с управляющими компаниями — уточнить о готовности МКД в Белгороде к подобным погодным условиям и состоянии крыш по предыдущим жалобам.

Запросы журналисты Бел.Ру направили в пять УК, в домах которых сообщали о потопах в СМИ и медиа. Это: «Благострой-С», «Центральная», «ДРЭП ДСК 2005», «Грандъ сервис» и «ЖКО-25».

Архив: ураган в Белгороде летом 2020 годаАрхив: ураган в Белгороде летом 2020 года
Архив: ураган в Белгороде летом 2020 года. Фото: 1MI

В управляющей компании «Благострой-С» рассказали, что из-за погодных условий поступило сразу несколько жалоб. По поводу протечки кровли: Есенина, 16, Есенина, 8, Конева, 1, бульвар Юности, 7«а». Но также были обращения и по протечке межпанельных швов: в домах №6, 12 и 24 по улице Есенина и в доме №50 по улице Щорса.

Устные заявления были зарегистрированы диспетчерами, а письменные — в понедельник. К ремонту кровли приступили 26 ноября.

«Нами были предприняты все необходимые меры по предотвращению повторного залития. Срок окончания работ по устранению протечки кровли при благоприятных погодных условиях установлен до 15 декабря 2024 года», — утверждают в УК.

Во втором случае сейчас проводится обследование стен. В основном причиной залития квартир через межпанельные швы послужил сильный ветер с дождём. Ранее течи в данных квартирах не наблюдалось. Работы по герметизации межпанельных швов в стенах возможны только при сухой погоде и температуре не ниже +5°С, поэтому причину протечек будут устранять только при потеплении.

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В УК «Центральная» рассказали, что у них всего заключено 115 договоров на обслуживание МКД. Из них за ноябрь семь заявок поступило с жалобами на протечки кровли: на улице Белгородского полка, 34, Вокзальной, 19А, Победы, 69 и 14, Преображенской, 4, Князя Трубецкого, 38 и проспекте Славы, 6.

По постановлению Госстроя РФ №170 протечки должны быть устранены в течение суток с момента выявления.

«Протечки были устранены незамедлительно при наступлении благоприятных погодных условий, так как повреждения были незначительными (трещины в шифере в результате шквалистого ветра, отверстия в мягкой кровле в результате падения осколков от сбитых снарядов). Работы по ремонту кровли поставлены в графики ремонта», — уточнили в управляющей компании.
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Вновь жалобы на улице Есенина и Щорса были к управляющей компании «ДРЭП ДСК 2005». Несколько человек сообщили о протечках в квартирах как из-за повреждения общедомового имущества, так и в результате протекания балконов, ответственность за содержание которых несут собственники самостоятельно.

В ответе на официальный запрос Бел.Ру в УК отметили, что обращения поступали не только напрямую от столкнувшихся с проблемой владельцев квартир, но и через иные источники. В общем количество заявлений не выросло по сравнению с аналогичными жалобами осенью прошлого года.

Аварийные бригады зафиксировали прорывы, временно организовали отвод воды. Приступят там к ремонту с наступлением благоприятных погодных условий.

В «Грандъ сервис» ответили примерно то же самое по домам на улице Есенина, за которые УК отвечает. В остальном текст идентичен ответу «ДРЭП ДСК 2005». Эти компании связывает общий директор и приёмная.

В последней УК — «ЖКО-25» не ответили, сколько и где фиксировали протечки, ссылаясь на закон «О персональных данных», но утверждают, что по каждому обращению внесли аварийные участки в план ремонта. Работы по ремонту включены в план текущего ремонта и будут выполнены при благоприятных погодных условиях. УК приняла меры для временного устранения утечек.

Напомним, что утром в пятницу, 22 ноября, коммунальные службы продолжали устранять последствия сильного ветра в Белгородской области, который обрушился днём ранее. В разных районах области находили упавшие деревья и улетевшие кровли, а в Ракитянском погибла женщина.

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