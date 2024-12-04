Квартиры белгородцев массово потекли: что сделали управляющие компании?

Во втором случае сейчас проводится обследование стен. В основном причиной залития квартир через межпанельные швы послужил сильный ветер с дождём. Ранее течи в данных квартирах не наблюдалось. Работы по герметизации межпанельных швов в стенах возможны только при сухой погоде и температуре не ниже +5°С, поэтому причину протечек будут устранять только при потеплении.