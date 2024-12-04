Конкурс для своих? Почему «Мисс Белгород» стала сотрудница организатора

Также Екатерина утверждает, что конкурс преподносится как бесплатный, но поиски по подбору костюма, его покупка или аренда, а также посещение конкурса в «Сосновке» (по 2000 рублей с человека) требовало затрат. В итоге, как отметила белгородка, на конкурс они с дочерью потратили около 20 тысяч рублей.