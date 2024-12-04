Конкурс для своих? Почему «Мисс Белгород» стала сотрудница организатора

Posted 4 декабря, 12:39
Published 4 декабря, 12:39
Modified 4 декабря, 13:57
Updated 4 декабря, 13:57
Каждый год в областном центре проходит конкурс красоты «Мисс Белгород». Организатор — модельная и танцевальная школа-студия «Эвита». В этом году борьба за титул не прошла без скандала.
Финал конкурса красоты «Мисс Белгород» состоялся 30 ноября. Всего было пять этапов. Первый — «Визитная карточка». Участницы должны были дать жюри представление о себе как о личности, показать индивидуальные качества. Оценивалось содержание самопрезентации, походка и грация, а также умение держаться на сцене.
Второй этап — дефиле и интеллектуальный конкурс. Жюри оценивали походку и грацию, эмоции, речь и правильность ответа, а также его оригинальность. Третий и четвёртый этап — дефиле в купальниках, а пятый — творческий конкурс.
Оценивали конкурсанток 11 человек. По итогам победительницей стала Доминика Тимошенко. Второе место заняла София Деденко, а третье — Татьяна Зорина.
После подведения итогов в редакцию Бел.Ру обратилась Екатерина — мама одной из участниц. Она рассказала, что в течение месяца до конкурса участницы проходили подготовку.
Я слышала от знакомой, что всё куплено. Это было лет 11-12 назад. Но тогда я этому не придала значение. Моя дочь участвовала в конкурсе в этом году. Права конкуренции были полностью нарушены. Помощница в организации подводила до того, чтобы дочь ушла сама. Как модно сейчас говорить — в начале конкурса пыталась буллить. Это делалось при всех участницах, совершенно не стесняясь. Как может она что-то преподавать вообще, если там полностью отсутствует воспитание и педагогический подход?
Екатерина
Екатерина рассказала, что до проведения конкурса девушек приглашали партнёры для участия в съёмках.
Некоторых участниц, в том числе мою дочь, вообще никуда не приглашали. Изначально уже было понятно, кто получит призовые места. Если какие-то партнёры обращали внимание на мою дочь, руководство модельной школы продвигало своих фавориток, ничего не скрывая. К тому же, партнёрами выступили близкие знакомые организатора конкурса.
Екатерина
Что касается голосования в Сети за «Приз зрительских симпатий» на площадке одного из информационный партнёров, Екатерина утверждает, что если не знать человека, то проголосовать за понравившуюся конкурсантку было сложно, ведь фото шли в одном порядке, а имена — в другом.
Одна из площадок для голосования в номинации «Мисс Интернет» была в запрещённой в России соцсети. Необходимо было подписаться на группу «Эвита», после подтверждения администратора, можно было оставлять свой голос.
Какое-то время голосование было открыто. Крестница организатора конкурса, Доминика, собрала там больше всего голосов. Чтобы она оставалась на первом месте и выиграла в этой номинации, спустя некоторое время, подписаться на группу уже было невозможно.
Екатерина
Также Екатерина утверждает, что конкурс преподносится как бесплатный, но поиски по подбору костюма, его покупка или аренда, а также посещение конкурса в «Сосновке» (по 2000 рублей с человека) требовало затрат. В итоге, как отметила белгородка, на конкурс они с дочерью потратили около 20 тысяч рублей.
Если организатор решил провести конкурс для своей крестницы, тогда можно было не обижать остальных конкурсанток и дать каждой из них по номинации. У конкурса красоты есть свои параметры. Девочки, которые были приближены к модельной внешности, в номинации не попали. Только одна, которая занимались в этой студии. Официально они преподносят это как «Мисс Белгород», а не «Мисс частная контора». Но делают это для своих знакомых.
Екатерина
Кроме этого, Екатерина высказала мнение, что конкурс, который позиционируется как «Мисс Белгород», «проводит частное лицо».
Конкурс честным не может быть, так как победительница является близкой знакомой как партнёров, так и организатора конкурса. Она же преподаватель в модельной школе «Эвита». Девочки, которые всё же заслуживали в первую очередь призовые места, по итогу остались просто участницами для массовки вокруг той, для которой был сделан этот конкурс. Хочется, чтобы номинация «Мисс Белгород» несла более достойное звание в нашем городе. И девочкам, которые хотят там участвовать, не говорили: «Не идите туда, там всё куплено».
Екатерина
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру связались с руководителем модельной и танцевальной школы-студии «Эвита» Евой Коцаревой. Она отметила, что конкурс проводится, в том числе, для рекламы модельного направления. Он коммерческий.
Мы проводим его на средства спонсоров. Ни одна девушка не вкладывает средства, только туфли сами себе покупают. Единственное, есть домашнее задание, к которому конкурсантки готовят костюм в русском народном стиле. Я лично вожу конкурсанток в театр, музей, заказываю мастер-классы. Всё это оплачиваем мы. Для участниц конкурс бесплатный.
Ева Коцарева
Руководитель школы-студии рассказала, что всего в конкурсе участвовали 14 человек. Одну девушку дисквалифицировали из-за пирсинга на лице и других частях тела. Из общего количества конкурсанток было три девушки, которые занимаются в студии «Эвита», и три, которые позанимались там один месяц.
Что касается победительницы конкурса «Мисс Белгород» в 2024 году, она преподаёт в студии «Эвита» и не один год занимается моделингом. Как отметила Ева, этого никто не скрывал.
Она была более профессионально подготовлена. Не первый год в конкурсе участвуют девушки, которые занимаются в нашей студии. Это как преподаватели, так и модели и воспитанницы танцевального направления. Разумеется, мы волнуемся. Это не только участницы, но и наше «лицо». К победителю у меня вопросов не было. Мы же не можем не взять девушку, если у неё есть профессиональная подготовка. Я не могу запретить участвовать в проекте только потому, что человек меня знает.
Ева Коцарева
Кроме того, как утверждает Ева, поскольку она была заинтересованным лицом, во время конкурса она не выставляла оценки, а занималась только организационными вопросами.
Для меня это принципиальная позиция. Я не раз заявляла, что этот конкурс честный. Кроме этого, все участницы получили подарки от партнёров.
Ева Коцарева
Кроме этого, ежегодно после каждого конкурса в школе-студии проходит встреча с конкурсантками, на которой они смогут ознакомиться с оценками жюри после каждого этапа конкурса. В этом году она состоится 5 декабря.