К 2030 году в России появится на 20% больше отечественных медикаментов

Posted 4 декабря, 19:10
Published 4 декабря, 19:10
Modified 4 декабря, 19:10
Updated 4 декабря, 19:10
В конце прошлого года доля российских медикаментов составила 45%, однако к 2030 году эти цифры могут вырасти на 20% — до 65%. Всё это может стать возможным благодаря программам господдержки и появлению новых локальных игроков.
Кроме этого, основным толчком для развития рынка лекарственных препаратов в РФ может стать ускоренная консолидация рынка. Аналитики уверены, что из-за ряда ограничений небольшие компании начнут искать покупателей своего бизнеса среди более крупных игроков.
Фактором, помогающим достичь успех, также может стать цифровизация процессов. Это касается digital-каналов для медиков, электронных медкарт, высокотехнологичных инструментов, позволяющих следить за новинками рынка, а также инициатив по цифровизации фарм-ретейла. По мнению аналитиков ВТБ, не стоит забывать и о внедрении искусственного интеллекта.
Все эти драйверы не должны мешать высокому качеству производимых лекарств — это должно стать первостепенной задачей. При этом можно сократить использование импортного оборудования, чтобы не сталкиваться с дополнительными ограничениями во времена введённых санкций.
В то же время увеличение расходов на медицинском рынке может происходить из-за увеличения бюджетных расходов, роста доли пожилых россиян, а также повышенного внимания со стороны государства к лечению сложных заболеваний, в том числе рака и болезней сердца.