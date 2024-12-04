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Posted 4 декабря, 19:10

Published 4 декабря, 19:10

Modified 4 декабря, 19:10

Updated 4 декабря, 19:10

К 2030 году в России появится на 20% больше отечественных медикаментов

К 2030 году в России появится на 20% больше отечественных медикаментов

4 декабря 2024, 19:10
Фото: 1MI.
Аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассчитали, сколько к 2030 году составит доля отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении. Её рост может достигнуть 20%.

В конце прошлого года доля российских медикаментов составила 45%, однако к 2030 году эти цифры могут вырасти на 20% — до 65%. Всё это может стать возможным благодаря программам господдержки и появлению новых локальных игроков.

Кроме этого, основным толчком для развития рынка лекарственных препаратов в РФ может стать ускоренная консолидация рынка. Аналитики уверены, что из-за ряда ограничений небольшие компании начнут искать покупателей своего бизнеса среди более крупных игроков.

Фактором, помогающим достичь успех, также может стать цифровизация процессов. Это касается digital-каналов для медиков, электронных медкарт, высокотехнологичных инструментов, позволяющих следить за новинками рынка, а также инициатив по цифровизации фарм-ретейла. По мнению аналитиков ВТБ, не стоит забывать и о внедрении искусственного интеллекта.

Все эти драйверы не должны мешать высокому качеству производимых лекарств — это должно стать первостепенной задачей. При этом можно сократить использование импортного оборудования, чтобы не сталкиваться с дополнительными ограничениями во времена введённых санкций.

В то же время увеличение расходов на медицинском рынке может происходить из-за увеличения бюджетных расходов, роста доли пожилых россиян, а также повышенного внимания со стороны государства к лечению сложных заболеваний, в том числе рака и болезней сердца.

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