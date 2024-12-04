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Posted 4 декабря, 13:07

Published 4 декабря, 13:07

Modified 4 декабря, 13:08

Updated 4 декабря, 13:08

Концепция строительства бассейна в белгородской Сосновке

Истолковали неверно? Передавали ли часть белгородской Сосновки в частное пользование

4 декабря 2024, 13:07
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Концепция строительства бассейна в белгородской Сосновке

В белгородском правительстве ответили на вопрос об участках в Сосновке

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Новости Белгорода
Жители Белгорода заметили в публикации губернатора Вячеслава Гладкова намёк на то, что часть Сосновки могли передать в частное пользование. Однако замглавы региона по имущественным и земельным отношениям эту информацию опровергает.

В парке Сосновка планируется построить открытый 50-метровый бассейн. Сейчас разрабатывается концепция объекта.

Однако жителей региона волнует не только выбор места для бассейна. Автор Telegram-канала «БелГородские подробности» обратил внимание в посте губернатора Вячеслава Гладкова на следующее предложение: «На месте, где планируем сделать открытый бассейн, собственники участка планировали строить жилые дома».

«Насколько законны были подобные планы (о строительстве домов в водоохранной зоне — прим. ред.) частников? И какая ещё территория лесопарка передана частным лицам? Думаем, жителям города небезынтересны подобные моменты, касающиеся довольно популярного места отдыха на природе», — поинтересовался автор.

На вопрос ответил замгубернатора Белгородской области — министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин. По его словам, земельные участки, на которых планируется строительство бассейна, находятся в публичной собственности и в частную никогда не передавались.

Напомним, что не все белгородцы остались довольны выбором места для бассейна. Некоторых горожан огорчило, что это вновь Сосновка, куда добраться на общественном транспорте непросто. Белгородцы предлагали восстановить бассейн у «Спартака» в центре города, однако в мэрии ответили, что этого делать не планируют.

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