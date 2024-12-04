Истолковали неверно? Передавали ли часть белгородской Сосновки в частное пользование

Напомним, что не все белгородцы остались довольны выбором места для бассейна. Некоторых горожан огорчило, что это вновь Сосновка, куда добраться на общественном транспорте непросто. Белгородцы предлагали восстановить бассейн у «Спартака» в центре города, однако в мэрии ответили, что этого делать не планируют.