И в Белгороде тоже: где в регионе поймали животных с бешенством?

Posted 4 декабря, 09:27
Published 4 декабря, 09:27
Modified 4 декабря, 09:27
Updated 4 декабря, 09:27
С начала текущего года на обследование для установления наличия антител к вирусу бешенства доставили 225 проб. Положительными оказались 22,2% из них.
Больше всего больных животных обнаружили в Вейделевском районе — 11 подтверждённых случаев. По семь выявили в Волоконовском районе и Валуйском округе. Ещё пять были в Красногвардейском районе.
Беда не обошла другие территории региона. Четыре случая — Красненский район и Шебекинский округ. Три — Алексеевский и Грайворонский округа. Два — Староосколький округ и Корочанский район. И по одному установили в Белгороде и Белгородском, Новооскольском, Ровеньском и Чернянском районах.
Улучшить ситуацию с заболеваемостью можно лишь путём регулярной профилактической антирабической вакцинации животных.