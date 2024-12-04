И в Белгороде тоже: где в регионе поймали животных с бешенством?

Полсотни случаев заражения бешенством выявили в Белгородской области

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В конце ноября в Валуйском округе нашли собаку, у которой выявили вирус бешенства. Это далеко не единичный случай, за 2024 год таких было уже 50. Это на 17 больше, чем в прошлом году. Где встречали больных животных чаще всего, рассказали в Россельхознадзоре.