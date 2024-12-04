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Posted 4 декабря, 09:27

Published 4 декабря, 09:27

Modified 4 декабря, 09:27

Updated 4 декабря, 09:27

Последней заражённой особью оказалась собака

И в Белгороде тоже: где в регионе поймали животных с бешенством?

4 декабря 2024, 09:27
Фото: 1MI. Последней заражённой особью оказалась собака

Полсотни случаев заражения бешенством выявили в Белгородской области

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Новости Белгорода
В конце ноября в Валуйском округе нашли собаку, у которой выявили вирус бешенства. Это далеко не единичный случай, за 2024 год таких было уже 50. Это на 17 больше, чем в прошлом году. Где встречали больных животных чаще всего, рассказали в Россельхознадзоре.

С начала текущего года на обследование для установления наличия антител к вирусу бешенства доставили 225 проб. Положительными оказались 22,2% из них.

Больше всего больных животных обнаружили в Вейделевском районе — 11 подтверждённых случаев. По семь выявили в Волоконовском районе и Валуйском округе. Ещё пять были в Красногвардейском районе.

Беда не обошла другие территории региона. Четыре случая — Красненский район и Шебекинский округ. Три — Алексеевский и Грайворонский округа. Два — Староосколький округ и Корочанский район. И по одному установили в Белгороде и Белгородском, Новооскольском, Ровеньском и Чернянском районах.

Улучшить ситуацию с заболеваемостью можно лишь путём регулярной профилактической антирабической вакцинации животных.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Бешенство#Новости Белгорода#Белгород
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