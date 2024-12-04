Хотевший секса белгородец отдал мошеннику из Ульяновской области 105 тысяч

Posted 4 декабря, 11:05
Published 4 декабря, 11:05
Modified 4 декабря, 11:05
Updated 4 декабря, 11:05
45-летний житель Белгорода решил обратиться за интим-услугами к девушкам лёгкого поведения. Объявление он нашёл в интернете и сделал заказ. За проститутку мужчина заплатил немало денег: сначала за приезд девушки, потом — за её страховку. Общая сумма достигла 105 тысяч рублей, однако гостьи он так и не дождался.
После этого белгородец обратился в полицию, где и рассказал о случившемся. Личность злоумышленника, обманувшего мужчину, удалось быстро определить: им оказался 40-летний несудимый житель Ульяновской области.
Мошенник рассказал, что на одном из сайтов разместил фейковую страницу, где и предлагал желающим интим-услуги. Получив необходимую сумму якобы в качестве предоплаты, он больше не выходил на связь.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют, причастен ли подозреваемый к другим аналогичным преступлениям.