Хотевший секса белгородец отдал мошеннику из Ульяновской области 105 тысяч

45-летний житель Белгорода решил обратиться за интим-услугами к девушкам лёгкого поведения. Объявление он нашёл в интернете и сделал заказ. За проститутку мужчина заплатил немало денег: сначала за приезд девушки, потом — за её страховку. Общая сумма достигла 105 тысяч рублей, однако гостьи он так и не дождался.