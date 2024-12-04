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Posted 4 декабря, 11:05

Published 4 декабря, 11:05

Modified 4 декабря, 11:05

Updated 4 декабря, 11:05

Белгородцы вновь попадаются на мошенников, желая получить интим-услуги

Хотевший секса белгородец отдал мошеннику из Ульяновской области 105 тысяч

4 декабря 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы вновь попадаются на мошенников, желая получить интим-услуги
Сюжет
Мошенничество
Белгородец нашёл объявление об оказании интим-услуг на одном из сайтов. Там ему объяснили, что для вызова проститутки необходимо внести предоплату и оплатить страховку, но после перевода денег девушка лёгкого поведения к белгородцу так и не приехала, сообщили в региональном УМВД.

45-летний житель Белгорода решил обратиться за интим-услугами к девушкам лёгкого поведения. Объявление он нашёл в интернете и сделал заказ. За проститутку мужчина заплатил немало денег: сначала за приезд девушки, потом — за её страховку. Общая сумма достигла 105 тысяч рублей, однако гостьи он так и не дождался.

После этого белгородец обратился в полицию, где и рассказал о случившемся. Личность злоумышленника, обманувшего мужчину, удалось быстро определить: им оказался 40-летний несудимый житель Ульяновской области.

Мошенник рассказал, что на одном из сайтов разместил фейковую страницу, где и предлагал желающим интим-услуги. Получив необходимую сумму якобы в качестве предоплаты, он больше не выходил на связь.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют, причастен ли подозреваемый к другим аналогичным преступлениям.

Белгородец, притворяясь девушкой, предлагал мужчинам интим-услуги
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