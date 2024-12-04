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Posted 4 декабря, 08:21

Published 4 декабря, 08:21

Modified 4 декабря, 08:21

Updated 4 декабря, 08:21

На Новом мосту в Белгороде сделают выделенную полосу для автобусов

«Харгора станет!» Не все белгородцы рады «выделенке» для автобусов на Новом мосту

4 декабря 2024, 08:21
Фото: 1MI. На Новом мосту в Белгороде сделают выделенную полосу для автобусов

Мэр Белгорода Демидов уточнил, как на Новом мосту организуют «выделенку»

Сюжет
Автобусы
Горожан заверили, что новую выделенную полосу для автобусов на Новом мосту обустроят не в ущерб водителям личного транспорта. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде в рамках капитального ремонта проспекта Ватутина всё-таки обустроят выделенную полосу для автобусов. Однако такое решение возмутило некоторых жителей. Они считают, что на Новом мосту мало полос, а выделение одной для общественного транспорта, который редко там ездит, только усложнит ситуацию на дороге.

Один из белгородцев попросил отменить принятое о «выделенке» решение.

«Там не такой сплошной поток общественного транспорта, чтобы из-за этого оставлять для остальных водителей одну полосу. Харгора станет!» — объяснил свою просьбу житель.

Однако мэр Белгорода Валентин Демидов заверил водителей: выделенную для автобусов полосу создадут не в ущерб личному транспорту.

«Выделенная полоса для движения общественного транспорта будет создана дополнительно, для иного транспорта сохранится две полосы», — написал градоначальник.
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