«Харгора станет!» Не все белгородцы рады «выделенке» для автобусов на Новом мосту

Posted 4 декабря, 08:21
Published 4 декабря, 08:21
Modified 4 декабря, 08:21
Updated 4 декабря, 08:21
В Белгороде в рамках капитального ремонта проспекта Ватутина всё-таки обустроят выделенную полосу для автобусов. Однако такое решение возмутило некоторых жителей. Они считают, что на Новом мосту мало полос, а выделение одной для общественного транспорта, который редко там ездит, только усложнит ситуацию на дороге.
Один из белгородцев попросил отменить принятое о «выделенке» решение.
«Там не такой сплошной поток общественного транспорта, чтобы из-за этого оставлять для остальных водителей одну полосу. Харгора станет!» — объяснил свою просьбу житель.
Однако мэр Белгорода Валентин Демидов заверил водителей: выделенную для автобусов полосу создадут не в ущерб личному транспорту.
«Выделенная полоса для движения общественного транспорта будет создана дополнительно, для иного транспорта сохранится две полосы», — написал градоначальник.