«Харгора станет!» Не все белгородцы рады «выделенке» для автобусов на Новом мосту

В Белгороде в рамках капитального ремонта проспекта Ватутина всё-таки обустроят выделенную полосу для автобусов. Однако такое решение возмутило некоторых жителей. Они считают, что на Новом мосту мало полос, а выделение одной для общественного транспорта, который редко там ездит, только усложнит ситуацию на дороге.