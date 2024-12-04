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Posted 4 декабря, 13:55

Published 4 декабря, 13:55

Modified 4 декабря, 13:55

Updated 4 декабря, 13:55

Брянск украшают к Новому году

Ещё один приграничный регион начали готовить к новогодним праздникам

4 декабря 2024, 13:55
Фото: 1MI.

Брянск украшают к Новому году

Сюжет
Новый год
Сильных трат на украшения в этом году в брянской администрации не планируют. Часть декора уже разместили на улицах. Подробности рассказали журналисты «Брянских новостей».

В Брянске началась подготовка к новогодним праздникам. В Володарском районе возле кинотеатра «Салют» установили 16-метровую ель. Чуть позже улицу Никитина украсят световыми шарами и электрическим фонтаном, а у торгового центра «Космос» разместят фотозону «Зеркало».

В Фокинском районе у ТЦ «Европа» появилась ёлка, а у ДК железнодорожников — световые арки на аллее. В Советском районе установят такие инсталляции, как «Дамы и кавалеры», светящиеся самолёты и фонтаны, фигурки балерин. Бежицу украсят световыми арками и новогодним шаром.

Брянская мэрия, как и белгородская, отметила, что крупных расходов на новые украшения в этом году не планируется.

Добавим, что в Белгороде в этом году установят прошлогоднюю ёлку и разместят старые украшения. Из-за неспокойной оперативной обстановки в центре Белгорода не будут устанавливать каток и, вероятно, откажутся от новогодней ярмарки.

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#Александра Склярова#Город#Общество#Новый год#Украшения#Брянская область#Новогодние украшения
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