Ещё один приграничный регион начали готовить к новогодним праздникам

Posted 4 декабря, 13:55
Published 4 декабря, 13:55
Modified 4 декабря, 13:55
Updated 4 декабря, 13:55
В Брянске началась подготовка к новогодним праздникам. В Володарском районе возле кинотеатра «Салют» установили 16-метровую ель. Чуть позже улицу Никитина украсят световыми шарами и электрическим фонтаном, а у торгового центра «Космос» разместят фотозону «Зеркало».
В Фокинском районе у ТЦ «Европа» появилась ёлка, а у ДК железнодорожников — световые арки на аллее. В Советском районе установят такие инсталляции, как «Дамы и кавалеры», светящиеся самолёты и фонтаны, фигурки балерин. Бежицу украсят световыми арками и новогодним шаром.
Брянская мэрия, как и белгородская, отметила, что крупных расходов на новые украшения в этом году не планируется.
Добавим, что в Белгороде в этом году установят прошлогоднюю ёлку и разместят старые украшения. Из-за неспокойной оперативной обстановки в центре Белгорода не будут устанавливать каток и, вероятно, откажутся от новогодней ярмарки.