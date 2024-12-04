Ещё один приграничный регион начали готовить к новогодним праздникам

В Фокинском районе у ТЦ «Европа» появилась ёлка, а у ДК железнодорожников — световые арки на аллее. В Советском районе установят такие инсталляции, как «Дамы и кавалеры», светящиеся самолёты и фонтаны, фигурки балерин. Бежицу украсят световыми арками и новогодним шаром.