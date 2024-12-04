Экс-глава управления образования в Белгороде вновь стал ректором БелИРО

Posted 4 декабря, 14:21
Published 4 декабря, 14:21
Modified 4 декабря, 14:23
Updated 4 декабря, 14:23
Михаил Шейченко вернулся на прежний пост — ректора Белгородского института развития образования. Запись о начале его работы числится в ЕГРЮЛ со 2 декабря, заметили журналисты.
До возвращения в БелИРО Шейченко возглавлял управление образования в Белгороде. Должность руководителя он занял 18 июня 2024 года, а покинул его уже 20 сентября. Сообщалось, что чиновник решил уйти с должности по собственному желанию.
За то время, пока Шейченко возглавлял управление, произошла громкая история с увольнением директоров школ в Белгороде. Ею в числе прочих заинтересовалась и прокуратура.