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Posted 4 декабря, 14:21

Published 4 декабря, 14:21

Modified 4 декабря, 14:23

Updated 4 декабря, 14:23

Михаил Шейченко

Экс-глава управления образования в Белгороде вновь стал ректором БелИРО

4 декабря 2024, 14:21
Фото: vk.com/beliro31. Михаил Шейченко
Сюжет
Образование
Михаил Шейченко вернулся на должность ректора Белгородского института развития образования. Кадровые изменения на сайте образовательного учреждения и в ЕГРЮЛ заметили журналисты «Открытого Белгорода».

Михаил Шейченко вернулся на прежний пост — ректора Белгородского института развития образования. Запись о начале его работы числится в ЕГРЮЛ со 2 декабря, заметили журналисты.

До возвращения в БелИРО Шейченко возглавлял управление образования в Белгороде. Должность руководителя он занял 18 июня 2024 года, а покинул его уже 20 сентября. Сообщалось, что чиновник решил уйти с должности по собственному желанию.

За то время, пока Шейченко возглавлял управление, произошла громкая история с увольнением директоров школ в Белгороде. Ею в числе прочих заинтересовалась и прокуратура.

Всё по плану: белгородские власти прокомментировали увольнение директоров школ
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