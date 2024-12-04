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Posted 4 декабря, 15:30

Published 4 декабря, 15:30

Modified 4 декабря, 15:30

Updated 4 декабря, 15:30

Экс-чиновник вернулся на пост ректора, а белгородцам рассказали о новогодних событиях

Экс-чиновник вернулся на пост ректора, а белгородцам рассказали о новогодних событиях

4 декабря 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
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Новости Белгорода
Сегодня, 4 декабря, белгородцы обсуждали бывшего главу управления образования, который после увольнения вернулся на пост ректора института, различные мероприятия, которые планируют устроить в регионе на Новый год, а также увеличение стоимости картофеля. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Из чиновника в ректоры?

Михаил Шейченко вновь стал ректором Белгородского института развития образования. Эта информация 2 декабря появилась в ЕГРЮЛ, заметили журналисты.

Напомним, что до возвращения в БелИРО, Шейченко руководил управлением образования в Белгороде. На этой должности он пробыл три месяца — с 18 июня по 20 сентября 2024 года, после чего ушёл по собственному желанию.

Во время его работы в управлении произошла громкая история с увольнением директоров школ в городе, чем заинтересовалась прокуратура.

Экс-глава управления образования в Белгороде вновь стал ректором БелИРО
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Как в регионе готовятся к Новому году?

В этом году власти планируют организовать новогодние ярмарки в Белгороде, однако проведут их не так масштабно, как раньше, из-за неспокойной оперативной обстановки. Ограничения коснутся ярмарок на Соборной площади и в парках города, сообщил Вячеслав Гладков.

В то же время с 20 декабря и до конца зимних каникул в учреждениях культуры и спорта региона запланировано проведение утренников, тематических игровых программ, спектаклей, выставок, мастер-классов и спортивных мероприятий как в онлайн, так и в офлайн-формате.

В Алексеевском округе состоятся турниры по мини-футболу и волейболу, в Белгороде — новогодний онлайн-забег «Ворвись в Новый год» и «Бегу к своей цели». Также в некоторых районах организуют резиденции Деда Мороза для писем с пожеланиями от детей.

Полную программу мероприятий разместят после 10 декабря на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях.

В Белгородской области к Новому году откроют резиденции Деда Мороза
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Дорогой картофель только у белгородцев?

По сравнению с прошлым годом, стоимость картофеля увеличилась сразу в 54 регионах страны. Рост цен связан с нехваткой урожая, однако спрос всё равно остаётся высоким, поэтому в магазины часто стали завозить импортный картофель.

В Белгородской области цена картофеля выросла вдвое. В итоге область вошла в топ-регионов, где он подорожал сильнее всего.

Однако стоимость росла не только в Белгородской области. Например, в Брянской картофель подорожал в 2,3 раза, в Смоленской — в 2,4 раза, а в Липецкой и Воронежской областях — в 2,5 раза.

Добавим, что на втором месте по росту цены оказалась красная икра — она подорожала в семи регионах. На третьем месте остаётся сливочное масло, которое активно обсуждали этой осенью. А самым дешевеющим продуктом в России стала гречка.

Белгородская область вошла в топ регионов, где картофель подорожал сильнее всего
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