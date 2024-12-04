Экс-чиновник вернулся на пост ректора, а белгородцам рассказали о новогодних событиях

В то же время с 20 декабря и до конца зимних каникул в учреждениях культуры и спорта региона запланировано проведение утренников, тематических игровых программ, спектаклей, выставок, мастер-классов и спортивных мероприятий как в онлайн, так и в офлайн-формате.