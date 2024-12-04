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Posted 4 декабря, 12:07

Published 4 декабря, 12:07

Modified 4 декабря, 12:09

Updated 4 декабря, 12:09

Ефимов сообщил о готовности на три четверти тоннеля на Рублево-Архангельской линии

Ефимов сообщил о готовности на три четверти тоннеля на Рублево-Архангельской линии

4 декабря 2024, 12:07
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Строительство правого перегонного тоннеля длиной более километра от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» на Рублево-Архангельской линии метро завершено на 75%.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства у Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов рассказал, что прокладка перегонного тоннеля между двумя станциями осуществляется с использованием тоннелепроходческих щитов «Натали» и «Виктория», пишет mos.ru. Щит «Натали», который работал на левом перегонном тоннеле, завершил свою работу 25 ноября. А щит «Виктория», занимающийся правым участком, преодолел значительную часть маршрута, и осталось пройти менее 250 метров до финиша.

Оба ТПМК принимали участие в строительстве тоннелей Большой кольцевой линии на участках «ЦСКА» — «Хорошевская», «Хорошевская» — «Шелепиха» и «Шелепиха» — «Деловой центр», а также на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков отметил, что также работы выполняются еще на двух линиях Рублево-Архангельской линии: ТПМК «София» ведет проходку между «Звенигородской» и «Шелепихой», а щит-гигант «Лилия» приступил к проходке двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» к «Серебряному Бору».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков подчеркнул, что завершение проходки тоннеля является важным этапом для рабочей команды: строительство каждого тоннеля выполняется с высокой точностью. Профессионалы управляют транспортом массой свыше 500 тонн. При этом допустимое отклонение от заданной трассы не должно превышать 50 миллиметров.

Рублево-Архангельская линия метрополитена протянется на северо-западе Москвы. Она свяжет деловой район «Москва-Сити» с развивающейся зоной в Рублево-Архангельском. Открытие этой линии значительно улучшит транспортное обслуживание для примерно одного миллиона жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы.

Строительство тоннелей метрополитена с использованием механизированных тоннелепроходческих комплексов находится под строгим контролем Мосгосстройнадзора. Ранее о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метрополитена рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

#Общество
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