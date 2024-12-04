Ефимов сообщил о готовности на три четверти тоннеля на Рублево-Архангельской линии

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков отметил, что также работы выполняются еще на двух линиях Рублево-Архангельской линии: ТПМК «София» ведет проходку между «Звенигородской» и «Шелепихой», а щит-гигант «Лилия» приступил к проходке двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» к «Серебряному Бору».