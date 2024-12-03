Вновь перенос сроков: из-за чего задерживаются работы на «Родине» в Белгороде?

Posted 3 декабря, 14:38
Published 3 декабря, 14:38
Modified 3 декабря, 14:40
Updated 3 декабря, 14:40
На платформе для ожидания пригородных автобусов на «Родине» решили установить навес. Работы начали в ноябре. Изначально их рассчитывали закончить до конца месяца.
Однако спустя несколько дней после анонса мэр Валентин Демидов заявил, что сроки всё-таки перенесут. Теперь навес надеются установить до конца декабря.
Почему пришлось перенести сроки, объяснили в городской администрации. Как оказалось, причиной стали археологическая экспертиза и задержка с поставками материалов.
Уточняется, что сам каркас уже готов. Осталось сделать обшивку из композитных материалов. Помимо самого навеса, на платформе появятся скамейки. Также здесь пообещали сделать ночную подсветку.
Добавим, что в Белгороде ранее с задержкой открыли отремонтированную остановку «Стадион». Работы начали в 2023 году, но готовый вариант после нескольких переносов представили в марте 2024 года.