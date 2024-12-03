Вновь перенос сроков: из-за чего задерживаются работы на «Родине» в Белгороде?

В мэрии Белгорода назвали причину переноса сроков установки навеса на «Родине»

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Изначально предполагалось, что навес для ожидания пригородного транспорта на остановке появится до конца ноября. Теперь же его рассчитывают смонтировать до конца года. Что повлияло на сроки, объяснили в городской администрации.