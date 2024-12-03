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Posted 3 декабря, 14:38

Published 3 декабря, 14:38

Modified 3 декабря, 14:40

Updated 3 декабря, 14:40

В Белгороде перенесли сроки установки навеса на «Родине»

Вновь перенос сроков: из-за чего задерживаются работы на «Родине» в Белгороде?

3 декабря 2024, 14:38
Фото: мэрия Белгорода. В Белгороде перенесли сроки установки навеса на «Родине»

В мэрии Белгорода назвали причину переноса сроков установки навеса на «Родине»

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Новости Белгорода
Изначально предполагалось, что навес для ожидания пригородного транспорта на остановке появится до конца ноября. Теперь же его рассчитывают смонтировать до конца года. Что повлияло на сроки, объяснили в городской администрации.

На платформе для ожидания пригородных автобусов на «Родине» решили установить навес. Работы начали в ноябре. Изначально их рассчитывали закончить до конца месяца.

Однако спустя несколько дней после анонса мэр Валентин Демидов заявил, что сроки всё-таки перенесут. Теперь навес надеются установить до конца декабря.

Почему пришлось перенести сроки, объяснили в городской администрации. Как оказалось, причиной стали археологическая экспертиза и задержка с поставками материалов.

Уточняется, что сам каркас уже готов. Осталось сделать обшивку из композитных материалов. Помимо самого навеса, на платформе появятся скамейки. Также здесь пообещали сделать ночную подсветку.

Добавим, что в Белгороде ранее с задержкой открыли отремонтированную остановку «Стадион». Работы начали в 2023 году, но готовый вариант после нескольких переносов представили в марте 2024 года.

Видео: мэрия Белгорода. В Белгороде перенесли сроки установки навеса на «Родине»
Сроки установки навеса на оживлённой остановке в центре Белгорода перенесли
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