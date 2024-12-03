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Posted 3 декабря, 11:32

Published 3 декабря, 11:32

Modified 3 декабря, 11:34

Updated 3 декабря, 11:34

Несколько белгородских детей могли остаться без лекарств после ухода поставщиков

Уходят? Есть ли проблемы с импортными лекарствами и оборудованием на Белгородчине

3 декабря 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney.

Несколько белгородских детей могли остаться без лекарств после ухода поставщиков

Во время брифинга министр здравоохранения области Андрей Иконников рассказал, есть ли проблемы с поставками импортных лекарств и оборудования.

Как сообщил чиновник, с точки зрения поставки датчиков для детей-диабетиков пока рисков нет. Но с точки зрения препаратов таких примеров очень много.

К примеру, один из поставщиков сообщил нам, что в 2024 году он не будет поставлять свой препарат. А у нас несколько детей его используют. Приходится нам их вызывать, подбирать альтернативную терапию для того, чтобы обеспечить их лекарственными препаратами.
Андрей Иконников

Министр также отметил, что есть случаи, когда производитель уходит с рынка и забирает регистрационное удостоверение. В итоге препараты становились незарегистрированными.

Есть проблемы и с импортным оборудованием.

Например, сломался СКТ иностранного производства. Нужно шесть месяцев, чтобы его отремонтировать. Детали долго идут.
Андрей Иконников
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здравоохранение#Белгород#Белгородчина#Препараты#Поставщики#Дети-диабетики#Импортное оборудование#Импортные лекарства
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