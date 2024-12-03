Уходят? Есть ли проблемы с импортными лекарствами и оборудованием на Белгородчине

Posted 3 декабря, 11:32
Published 3 декабря, 11:32
Modified 3 декабря, 11:34
Updated 3 декабря, 11:34
Как сообщил чиновник, с точки зрения поставки датчиков для детей-диабетиков пока рисков нет. Но с точки зрения препаратов таких примеров очень много.
К примеру, один из поставщиков сообщил нам, что в 2024 году он не будет поставлять свой препарат. А у нас несколько детей его используют. Приходится нам их вызывать, подбирать альтернативную терапию для того, чтобы обеспечить их лекарственными препаратами.
Андрей Иконников
Министр также отметил, что есть случаи, когда производитель уходит с рынка и забирает регистрационное удостоверение. В итоге препараты становились незарегистрированными.
Есть проблемы и с импортным оборудованием.
Например, сломался СКТ иностранного производства. Нужно шесть месяцев, чтобы его отремонтировать. Детали долго идут.
Андрей Иконников