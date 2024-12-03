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Posted 3 декабря, 08:47

Published 3 декабря, 08:47

Modified 3 декабря, 08:47

Updated 3 декабря, 08:47

Сын Владимира Тебекина передал часть доли в агрофирме «Паритетинвест»

Сын Тебекина передал часть доли в белгородской агрофирме тамбовскому бизнесмену

3 декабря 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney. Сын Владимира Тебекина передал часть доли в агрофирме «Паритетинвест»
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Белгородский бизнес
Михаил Тебекин «поделился» всего 5% — эта доля теперь находится у тамбовского предпринимателя Дениса Избрехта. Соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ.

Сын белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а затем — в занятии высшего положения в преступной иерархии, передал часть доли в ООО «Паритетинвест» тамбовскому предпринимателю Денису Избрехту.

Таким образом, доля Михаила Тебекина сократилась с 50% до 45%. Оставшаяся доля принадлежит Ирине Кладовой.

ООО «Паритетинвест» зарегистрировано в 2012 году в Белгороде. Основное направление — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур. Гендиректор — Владислав Болотских. По итогам 2023 года выручка от продажи составила 542,5 млн рублей, чистая прибыль — 111,4 млн рублей.

Избрехт — учредитель нескольких организаций, в число которых входят московские, петербургская, воронежская и белгородская.

Доли в ООО «Паритетинвест»Доли в ООО «Паритетинвест»
Доли в ООО «Паритетинвест». Фото: СПАРК

Вместе с Владимиром Тебекиным в мошенничестве обвиняли гендиректора «Приосколья» Геннадия Бобрицкого, которого в конце ноября переобъявили в розыск. Тебекин в сентябре пытался выйти из СИЗО, но ему отказали.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Владимир тебекин#Белгород#Агрофирма#Белгородский бизнес#Доли
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