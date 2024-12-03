Сын Тебекина передал часть доли в белгородской агрофирме тамбовскому бизнесмену

Posted 3 декабря, 08:47
Published 3 декабря, 08:47
Modified 3 декабря, 08:47
Updated 3 декабря, 08:47
Сын белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а затем — в занятии высшего положения в преступной иерархии, передал часть доли в ООО «Паритетинвест» тамбовскому предпринимателю Денису Избрехту.
Таким образом, доля Михаила Тебекина сократилась с 50% до 45%. Оставшаяся доля принадлежит Ирине Кладовой.
ООО «Паритетинвест» зарегистрировано в 2012 году в Белгороде. Основное направление — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур. Гендиректор — Владислав Болотских. По итогам 2023 года выручка от продажи составила 542,5 млн рублей, чистая прибыль — 111,4 млн рублей.
Избрехт — учредитель нескольких организаций, в число которых входят московские, петербургская, воронежская и белгородская.
Вместе с Владимиром Тебекиным в мошенничестве обвиняли гендиректора «Приосколья» Геннадия Бобрицкого, которого в конце ноября переобъявили в розыск. Тебекин в сентябре пытался выйти из СИЗО, но ему отказали.