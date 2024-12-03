Сын Тебекина передал часть доли в белгородской агрофирме тамбовскому бизнесмену

Вместе с Владимиром Тебекиным в мошенничестве обвиняли гендиректора «Приосколья» Геннадия Бобрицкого, которого в конце ноября переобъявили в розыск. Тебекин в сентябре пытался выйти из СИЗО, но ему отказали.