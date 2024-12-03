Рынок электронной коммерции вырастет в пять раз за пять лет

Posted 3 декабря, 19:21
Published 3 декабря, 19:21
Modified 3 декабря, 19:21
Updated 3 декабря, 19:21
Специалисты ВТБ отмечают тренд на расширение электронной коммерции и по доле в рынке, и в качестве. Ужесточаются требования к срокам доставки, омниканальности, положительному клиентскому опыту.
В дальнейшем участники этого рынка будут делать акцент на следующий направлениях:
Онлайн-торговля стала развиваться особенно стремительно во время пандемии коронавируса, когда многим потребовалось работать и покупать из дома. Маркетплейсы, экосистемы вкладываются в инфраструктуру, продвижение продавцов на площадках, что только увеличивает популярность услуги.