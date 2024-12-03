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Posted 3 декабря, 19:21

Published 3 декабря, 19:21

Modified 3 декабря, 19:21

Updated 3 декабря, 19:21

Рынок электронной коммерции вырастет в пять раз за пять лет

Рынок электронной коммерции вырастет в пять раз за пять лет

3 декабря 2024, 19:21
Фото: 1MI.
К 2030 году объём рынка может достичь 35 триллионов рублей, а доля сегмента в розничной торговле вырастет с 15% до 40%, заявили эксперты ВТБ на форуме по инвестициям «Россия зовёт!».

Специалисты ВТБ отмечают тренд на расширение электронной коммерции и по доле в рынке, и в качестве. Ужесточаются требования к срокам доставки, омниканальности, положительному клиентскому опыту.

В дальнейшем участники этого рынка будут делать акцент на следующий направлениях:

  • импортозамещении и российских локальных брендах;
  • внедрении своих торговых марок;
  • своих платёжных решениях, в том числе онлайн-кошельках и банковских и квазибанковских продуктах.

Онлайн-торговля стала развиваться особенно стремительно во время пандемии коронавируса, когда многим потребовалось работать и покупать из дома. Маркетплейсы, экосистемы вкладываются в инфраструктуру, продвижение продавцов на площадках, что только увеличивает популярность услуги.

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#Евгений Грицков
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