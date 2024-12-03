Рынок электронной коммерции вырастет в пять раз за пять лет

Онлайн-торговля стала развиваться особенно стремительно во время пандемии коронавируса, когда многим потребовалось работать и покупать из дома. Маркетплейсы, экосистемы вкладываются в инфраструктуру, продвижение продавцов на площадках, что только увеличивает популярность услуги.