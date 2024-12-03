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Posted 3 декабря, 08:57

Published 3 декабря, 08:57

Modified 3 декабря, 08:59

Updated 3 декабря, 08:59

Иконников не увидел разницы между датчиками для диабетиков из Китая и Англии

Разницы не вижу: белгородский министр испытал на себе датчики для диабетиков

3 декабря 2024, 08:57
Фото: bel.ru.

Иконников не увидел разницы между датчиками для диабетиков из Китая и Англии

Региональный министр здравоохранения Андрей Иконников установил две системы непрерывного мониторинга глюкозы. Об их использовании он рассказал журналистам.

Белгородская область закупила новые системы для непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом. Они китайского производства. Родителям новое оборудование не понравилось.

Чтобы проверить, насколько новые датчики отличаются от старых, региональный министр здравоохранения Андрей Иконников установил их себе.

Китайскую и британскую системы министр установил в прошлую среду.

Китайский датчик не снимал, не ломался. Всё работает, как положено. Тоже самое по датчику британскому.
Андрей Иконников

Чиновник добавил, что показатели примерно в одном диапазоне. Разница — не более единицы. К примеру, в момент демонстрации по китайскому датчику показатель сахара у министра составил 6,5, а по британскому — 6,1.

Я играл в волейбол, ходил два раза в бассейн, плавал по 45 минут. Всё работает, связь не прерывалась. Коротких замыканий не было.
Андрей Иконников

Напомним, в Белгороде 7 декабря пройдёт ещё одна встреча с родителями детей-диабетиков. На ней представители производителя должны ответить на все вопросы.

Белгород готовится к Новому году, а родители детей с диабетом встретились с властями
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#Кристина Семенчук#Спорт#Родители#Сахарный диабет#Оборудование#Китай#Белгород#Диабет#Министр здравоохранения
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