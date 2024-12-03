Разницы не вижу: белгородский министр испытал на себе датчики для диабетиков

Posted 3 декабря, 08:57
Published 3 декабря, 08:57
Modified 3 декабря, 08:59
Updated 3 декабря, 08:59
Белгородская область закупила новые системы для непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом. Они китайского производства. Родителям новое оборудование не понравилось.
Чтобы проверить, насколько новые датчики отличаются от старых, региональный министр здравоохранения Андрей Иконников установил их себе.
Китайскую и британскую системы министр установил в прошлую среду.
Китайский датчик не снимал, не ломался. Всё работает, как положено. Тоже самое по датчику британскому.
Андрей Иконников
Чиновник добавил, что показатели примерно в одном диапазоне. Разница — не более единицы. К примеру, в момент демонстрации по китайскому датчику показатель сахара у министра составил 6,5, а по британскому — 6,1.
Я играл в волейбол, ходил два раза в бассейн, плавал по 45 минут. Всё работает, связь не прерывалась. Коротких замыканий не было.
Андрей Иконников
Напомним, в Белгороде 7 декабря пройдёт ещё одна встреча с родителями детей-диабетиков. На ней представители производителя должны ответить на все вопросы.