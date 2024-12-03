Польза и вред огурцов для здоровья

Огурцы являются продуктом, содержащим много воды, и могут оказывать слабый мочегонный эффект, что может снизить уровень калия в организме. При этом важно помнить, что чрезмерное употребление огурцов может привести к обезвоживанию, особенно у людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов. Также стоит учитывать, что огурцы, особенно в сыром виде, могут повысить кислотность желудка, что может привести к дискомфорту у людей, страдающих гастритом или рефлюксной болезнью.