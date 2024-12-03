Почему белгородский минздрав не закупил прежние датчики для детей-диабетиков?

Posted 3 декабря, 09:44
Published 3 декабря, 09:44
Modified 3 декабря, 09:46
Updated 3 декабря, 09:46
По словам чиновника, до 2023 года средства на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом выделялись из регионального бюджета.
Но с прошлого года деньги поступают из федеральной казны, поэтому закупка датчиков происходит через торги. По итогам аукциона, победителем стал производитель из Китая. Поэтому с ним заключили контракт на поставку систем на 2025 год.
Несмотря на это, многие родители интересуются, почему в закупке региональный минздрав не составил такие характеристики, по которым бы выиграл британский производитель.
Иконников рассказал, что в Москве использовали «нужные» характеристики в документации. Победил британский производитель. Но ФАС данную закупку отменил, потому что было заведомо прописано ограничение конкуренции.
Напомним, во время встречи с журналистами Иконников поделился опытом использования систем непрерывного мониторинга глюкозы. Он установил два датчика, чтобы сравнить их работу.