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Posted 3 декабря, 09:44

Published 3 декабря, 09:44

Modified 3 декабря, 09:46

Updated 3 декабря, 09:46

Почему белгородский минздрав не закупил прежние датчики для детей-диабетиков?

Почему белгородский минздрав не закупил прежние датчики для детей-диабетиков?

3 декабря 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney.
На 2025 год Белгородская область закупила системы непрерывного мониторинга глюкозы китайского производства. Министр здравоохранения Андрей Иконников объяснил, почему регион не приобрëл прежние датчики.

По словам чиновника, до 2023 года средства на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом выделялись из регионального бюджета.

Но с прошлого года деньги поступают из федеральной казны, поэтому закупка датчиков происходит через торги. По итогам аукциона, победителем стал производитель из Китая. Поэтому с ним заключили контракт на поставку систем на 2025 год.

Несмотря на это, многие родители интересуются, почему в закупке региональный минздрав не составил такие характеристики, по которым бы выиграл британский производитель.

Иконников рассказал, что в Москве использовали «нужные» характеристики в документации. Победил британский производитель. Но ФАС данную закупку отменил, потому что было заведомо прописано ограничение конкуренции.

Напомним, во время встречи с журналистами Иконников поделился опытом использования систем непрерывного мониторинга глюкозы. Он установил два датчика, чтобы сравнить их работу.

Белгород готовится к Новому году, а родители детей с диабетом встретились с властями
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Фас#Система#Белгород#Закупка#Диабетик
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