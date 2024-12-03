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Posted 3 декабря, 07:43

Published 3 декабря, 07:43

Modified 3 декабря, 07:43

Updated 3 декабря, 07:43

Грайворонское село Козинка по ошибке внесли в список закрытых

Открытое белгородское село «сделали» закрытым. Как это случилось?

3 декабря 2024, 07:43
Фото: 1MI. Грайворонское село Козинка по ошибке внесли в список закрытых

Белгородское село по ошибке внесли в список закрытых на «Госуслугах»

Сюжет
Приграничье
Речь идёт о селе Козинка Грайворонского округа. То, что оно попало в список закрытых, заметили сами жители. Однако губернатор объяснил, что виной — неправильная формулировка.

Жительница села Козинка Грайворонского округа заметила, что на портале «Госуслуги» их населённый пункт находится в списке закрытых. Она попросила объяснить, как такое получилось и почему сами жители об этом не знают.

Оказалось, что на портале указали неверную формулировку для выделения жителям села единовременных выплат. Ситуацию объяснил глава региона Вячеслав Гладков.

«Согласен с Вами, не совсем корректная формулировка на „Госуслугах“, сейчас посмотрел. Почему в данном списке находится Козинка — производили единовременные выплаты, которые жители села с постоянной пропиской уже получили. Никаких других причин по внесению данного населённого пункта в этот список не было», — объяснил губернатор.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Денежные выплаты#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Козинка#Приграничье#Закрытые сёла
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