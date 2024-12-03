Открытое белгородское село «сделали» закрытым. Как это случилось?

Posted 3 декабря, 07:43
Published 3 декабря, 07:43
Modified 3 декабря, 07:43
Updated 3 декабря, 07:43
Жительница села Козинка Грайворонского округа заметила, что на портале «Госуслуги» их населённый пункт находится в списке закрытых. Она попросила объяснить, как такое получилось и почему сами жители об этом не знают.
Оказалось, что на портале указали неверную формулировку для выделения жителям села единовременных выплат. Ситуацию объяснил глава региона Вячеслав Гладков.
«Согласен с Вами, не совсем корректная формулировка на „Госуслугах“, сейчас посмотрел. Почему в данном списке находится Козинка — производили единовременные выплаты, которые жители села с постоянной пропиской уже получили. Никаких других причин по внесению данного населённого пункта в этот список не было», — объяснил губернатор.