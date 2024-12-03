Ориёна, Лазарь, Капитон: в Белгородской области родились дети с необычными именами

Posted 3 декабря, 12:01
Published 3 декабря, 12:01
Modified 3 декабря, 12:01
Updated 3 декабря, 12:01
В Белгородской области с января по ноябрь родилось более 8 тысяч детей. Мальчиков было больше — 4370.
Самыми популярными именами остаются Михаил, Александр и Артём. В то же время в регионе родились Лазарь, Климентий, Аристарх, Радислав, Ясин, Святогор, Астемир, Марс, Сармат, Гектор, Есений, Лукиан, Мироний, Ратимир, Лучезар, Евпатий, Красимир, Астерий, Капитон.
В пяти районах Белгородской области зарегистрировали больше новорождённых девочек. «Женскими» оказались Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Корочанский районы и Яковлевский округ.
Что же касается популярных имён для девочек, то здесь тоже обошлось без сюрпризов. В тройке лидеров по-прежнему София, Мария и Варвара. Среди необычных имён — Ориёна, Африна, Аксения, Каталина, Жасмин, Михелина, Виталия, Ариэль, Ефросинья, Ярина, Афелия, Иоанна, Николина, Венера, Летиция, Ясна, Лилит, Златаслава, Любава, Ария, Ассоль.
Как уточнили в ЗАГСе, чаще всего белгородцы становятся родителями в возрасте 30-34 лет. Три женщины смогли родить в возрасте 50+. Семеро мужчин стали отцами, когда им было уже за 60.