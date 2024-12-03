Огурцы в диетологии: низкокалорийные рецепты и огуречная диета

Posted 3 декабря, 15:18
Published 3 декабря, 15:18
Modified 3 декабря, 15:27
Updated 3 декабря, 15:27
Мы уже писали про пользу и вред огурцов. В этой статье расскажем, как огурцы помогают снизить вес, рассмотрим принципы огуречной диеты и предложим несколько низкокалорийных рецептов.
Огурцы — это почти 95% воды. Калорийность свежих огурцов составляет всего 12-15 ккал на 100 граммов, что делает их незаменимым продуктом для желающих похудеть.
Помимо воды, в их состав входят:
Интересный факт: благодаря высокому содержанию воды огурцы обеспечивают хорошее чувство насыщения, помогая снизить потребление калорий без чувства голода.
Огуречная диета — это кратковременный метод похудения, основанный на употреблении огурцов в большом количестве. Основные правила диеты:
Пример дневного рациона:
Плюсы:
Минусы:
Перед началом огуречной диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.
Салат с огурцом и авокадо
Нарежьте огурцы и авокадо кубиками, добавьте зелень, заправьте соком лимона и оливковым маслом. Легкий и питательный салат готов!
Салат из огурцов с творогом
Смешайте нарезанные огурцы с творогом, добавьте мелко нарубленный чеснок. Этот салат идеально подойдет для ужина.
Смузи — отличный способ насыщения с минимальными калориями.
Рецепт огуречного смузи:
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Напиток освежает и помогает очистить организм.
Огуречный лимонад:
Нарежьте огурец тонкими кружками, добавьте воду, лимонный сок и мяту. Поставьте напиток в холодильник на час. Такой лимонад не только утолит жажду, но и улучшит обмен веществ.
Вода Сасси для детокса:
Нарежьте огурец и лимон тонкими кружками. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Все ингредиенты добавьте в кувшин с водой. Дайте напитку настояться в холодильнике минимум 8 часов.
Этот популярный напиток способствует очищению организма, уменьшает вздутие живота и улучшает общее самочувствие.
Источники: novochag.ru, 1000.menu, style.rbc.ru, rskrf.ru